Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Mart Cumartesi günü Ege Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup, Tütüncüler Sitesi’nde karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada silahla vurulan Uğur Denli ve F.Ö. ağır yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan Uğur Denli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, F.Ö. isimli çocuk Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili olarak şüphelilerin araçla çevrede dolaştığı ihbarı üzerine polis ekipleri, aracın plakası üzerinden harekete geçti. Yapılan kovalamaca sonucu Zafer Meydanı Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yakalanan araçtaki H.D. ve D.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde siyah renkli çelik ve balistik yelek olduğu belirlenirken, yapılan aramalarda çalılık alana atılmış 2 tabanca, 3 şarjör ve 21 mermi ele geçirildi. Şüphelilerden H.D.’nin 2, D.D.’nin ise 14 suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Aydın İl Emniyeti Müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.