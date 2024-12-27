Kuşadası Belediyesi, İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda düzenlediği etkileyici etkinliklerle yeni yıl coşkusunu erken başlattı. Meydanda kurulan çocuk oyun alanları, alışveriş büfeleri ve özellikle DJ performanslarıyla harmanlanan keman konseri, ziyaretçilere unutulmaz bir atmosfer yaşattı.

Etkinlik alanında, çocuklar için özel olarak tasarlanan oyun parkları eğlence dolu anlar sunarken, yetişkinler ise DJ’in enerjik setleriyle kemanın zarif ezgilerinin buluştuğu müzik performanslarına hayran kaldı. Alışveriş büfeleri, yerel lezzetler ve hediyelik eşyalarla dolup taşarken, her yaş grubundan ziyaretçi için keyifli bir deneyim sundu. Meydanın en dikkat çekici sürprizi ise yapay kar efekti oldu. Kardan adam yapan çocuklar ve karla dans eden ziyaretçiler, yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kuşadası Belediye Başkanı, Ömer Günel “Kuşadası’nı yıl boyunca canlı ve hareketli tutmak bizim önceliğimiz. Bu etkinlikler hem halkımızı hem de misafirlerimizi bir araya getiren harika bir fırsat. Yeni yılın barış, mutluluk ve umut getirmesini diliyoruz” dedi. Etkinliklerin yıl sonuna kadar devam edeceği ve daha pek çok sürprizin ziyaretçileri beklediği belirtiliyor.