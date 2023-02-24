Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekat 1 yılı geride bırakırken, ülkelerini terk ederek Aydın’ın Kuşadası ilçesine sığınan Ukraynalı kadınlar, vatanlarını çok özlediklerini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekat 1 yılı geride bırakırken, ülkelerini terk ederek Aydın’ın Kuşadası ilçesine sığınan Ukraynalı kadınlar, vatanlarını çok özlediklerini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de başlayan savaşta 1 yıl geride kaldı. Ukrayna’da yaşayan milyonlarca insan, savaş nedeniyle ülkelerini terk edip, çocuklarıyla birlikte farklı ülkelere gitmek zorunda kaldı. Kuşadası’ndaki sivil toplum kuruluşları, turizmciler ve iş insanları da geçtiğimiz yıl Moldova’ya sığınan bir grup Ukraynalı savaş mağduru kadın ve çocuğu bir tur firmasının uçağıyla Kuşadası’na getirdi. Sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalıp, Kuşadası’nda yeni bir hayat kuran Ukraynalı kadınlar, savaşın bir an önce bitmesini istiyor.

"Geriye hiçbir şeyim kalmadı"

Savaş başladığında Ukrayna’nın Mariupol şehrinde yaşadığını belirten takı tasarımcısı Iryna Kliagina (30), “Rusya Mariupol’u çok bombaladı. Yaşadığımız sokaktaki bütün binalar yıkıldı. Annem ve oğlumla 28 Mart’ta kenti terk edip önce arabayla Kırım’a, sonra da Gürcistan’a geçtik. Moldova üzerinden de Kuşadası’na geldik. Mariupol’de evim, arabam, tasarım atölyem vardı. Şimdi geriye hiçbir şeyim kalmadı. Burada bir düzen kurmaya çalışıyorum. Hala çok zor günler geçiriyorum. Türk halkı bize destek olup, çok iyi davranıyor. Ama yine de vatanımı çok özledim. Savaşın bir an önce bitmesi için her gün dua ediyorum. Artık vatanıma dönmek istiyorum” dedi.

"Özgürce gitmeyi hayal ediyorum"

Akrabalarını ziyaret etmek için gittiği Ukrayna’nın Çernihiv Bölgesi’nde savaş başlayınca mahsur kaldığını belirten bir çocuk annesi Zhanna Sarıtaş (34) da, “Ben Türkiye’de yaşıyorum. Oğlumun doğum günü kutlamak için geçen sene ailemin yanına gitmiştim. 23 Şubat günü Türkiye’ye dönmeyi planlarken, savaş başladı. Bir hafta boyunca hiçbir yere harekete demedik. Daha sonra kendi imkanlarımızla Türkiye’ye döndük. Ülkemizdeki savaşın hala devam etmesi bizleri çok üzüyor. Bir gün Ukrayna’ya eskisi gibi özgürce gitmeyi hayal ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Kuşadası’nda yaşayan Ukraynalılar, savaşın birinci yılında İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Ellerinde İngilizce, Rusça, Ukraynaca ve Türkçe dövizler taşıyan grup, önce ülkelerinde hayatını kaybeden asker ve siviller ile Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ölenler için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Ukrayna Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Basın açıklamasına Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşları da katıldı.

"Ukrayna, Avrupa ve tüm dünya için adalet yeniden sağlanmalı"

Olena Burgaç ise, “Rusya’nın Ukrayna’yı tam işgalinin başlamasının üzerinden bir yıl geçti. Bu sebepsiz saldırganlığın tek sebebi, Rus devletinin emperyalist ve yayılmacı hırsları. Ukrayna, işgali durdurmakla kalmadı, aynı zamanda başarılı karşı saldırılarla işgal edilen topraklarının neredeyse yarısını kurtardı. Rusya bu yıl küresel bir dışlanmış ülke haline geldi. Ancak, Rusya, Ukrayna’yı yok etme planlarını değiştirmedi. Bu savaş sadece Ukrayna ile ilgili değil. Rusya’nın acımasız saldırısı küresel güvenliği yok etti ve tüm ulusları tehlikeye attı. Bu savaş, uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın zaferiyle sona ermelidir. Ukrayna, Avrupa ve tüm dünya için adalet yeniden sağlanmalı” diye konuştu.