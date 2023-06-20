Kuşadası Belediyesi, Fransa’nın Creil şehri tarafından her yıl düzenlenen “Creil’in Renkleri” festivaline katılarak sosyal odaklı hizmetleri ile yaşama geçirmeyi planladığı yenilikçi ve inovatif projeleri tanıttı. Festivalde düzenlenen imza töreni ile iki kent arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Kuşadası Belediyesi, Belediye Meclisi’nin onayıyla kardeş şehir olma kararı aldığı Fransa’nın Creil şehri ile karşılıklı protokol imzalayarak resmi olarak kardeş şehir oldu. Creil Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Creil’in Renkleri” festivaline katılmak ve Kardeş Şehir İş Birliği protokolünü imzalamak üzere Creil Belediyesi’nin davetlisi olarak kente giden Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Creil Belediye Başkanı Jean Claude Villeman ile birlikte protokolü imzaladı. Ardından proje sorumlusu Burcu Kanbal ile festivalde düzenlenen çalıştayda Kuşadası’nın tanıtımını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Başkan Ömer Günel adına, özel olarak hazırlanan hediyeleri heyete teslim etti.

Festivalde düzenlenen çalıştayda, katılımcılara Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için başlatılan süt ve beslenme desteği, kentte yaşama geçirilecek tüm faaliyetlerde ortaya konulacak olan ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı, Anne-Baba Çocuk Merkezi, Hoş Geldin Bebek projesi, belediye bünyesinde kurulan arama-kurtarma ekibi ile Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi ve Kampinova hakkında detaylı bilgi verildi.