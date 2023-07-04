Kente yeni kültürel rotalar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, ‘Rosemary Anı Evi ile Haluk Perk Kahve Evi’ni düzenlediği törenle açtı. Açılışta konuşan Başkan Ömer Günel, “Bir turizm kentini kıymetli kılan geçmişidir. Kentimize çok önemli iki kültürel değer daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası’na, kültür turizm alanında 2 yeni rota daha kazandırdı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in “müzeler kenti” projesi çerçevesinde ‘Rosemary Anı Evi ile Haluk Perk Kahve Evi’ düzenlenen bir törenle açıldı. Marina mevkiinde bulunan Rosemary Anı Evi’nde, Kuşadası’nda 1965-1978 yılları arasında yaşayan ve kentin doğal güzelliklerini koruyarak tüm dünyaya tanıtmak için uzun yıllar emek veren Rosemary Baldwin’in günlük hayatında kullandığı eşyalar sergileniyor. Ziyaretçilerini, yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk kahvesinin tarihinde yolculuğa çıkaran Haluk Perk Kahve Evi’nde ise Türk kahvesinin hazırlanmasında ve ikram edilmesinde kullanılan geleneksel eşyalar yer alıyor.

"Bir turizm kentini kıymetli kılan geçmişidir"

Açılış töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; “Bir turizm kentini kıymetli kılan geçmişidir. Kuşadası’nın sahip olduğu önemli değerleri ön plana çıkartırsak, Kuşadası’na turistlerin ve diğer insanların bambaşka bakmasını sağlayabiliriz. Bu nedenle Kuşadası’nda yeni turistik rotalar oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü turist bir kente geldiğinde ne kadar yer görür ve ne kadar çok hatırayla geri dönerse ertesi yıl tekrar gelme şansı çok yüksektir. Kentimize gelen ziyaretçiler Rosemary Anı Evi’nde tarihi bir yolculuğa çıktıktan sonra Haluk Perk Kahve Evi’nde geleneklerimizi ve kültürümüzü öğrenebilecek” dedi.

"Ruhuna çok uygun oldu"

Koleksiyoncu Haluk Perk ise, “Kuşadası dünyada turizmin en önemli merkezi. Böylesine anlamlı bir kültür mekanında sahip olduğum koleksiyonlarımdan bir tanesinin sergilenecek olmasından büyük gurur duyuyorum. Haluk Perk Kahve Evi, Rosemary Anı Evi’nin de ruhuna çok uygun oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Törende, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Rosemary Anı Evi ile Haluk Perk Kahve Evi’nin açılmasına katkı sunan kişilere teşekkür plaketi verildi. Yazar Joan Kim Erkan da ‘Lady Who’ isimli kitabını imzaladı.

Açılış törenine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, koleksiyoncu Haluk Perk, televizyoncu ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu, KUSAV Başkanı Levent Köylü, yazar Joan Kim Erkan ve Claude Rosemary’nin yakın arkadaşları ile çok sayıda davetli katıldı.