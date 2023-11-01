Kuşadası Belediyesi kente yeni bir turizm rotası daha kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından da onaylanan ‘Yıldırım Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ hakkında bölgede yaşayan kat maliklerine bir sunum yapıldı. Projeyle Yıldırım Caddesi’nin müzeler sokağı haline getirilmesi amaçlanıyor.

Kuşadası Belediyesi, Ege’nin incisi Kuşadası’na yeni kültür ve turizm rotaları kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce eski Kuşadası olarak da adlandırılan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinin altyapısını yenileyen, üstyapısını da estetik bir görünüme kavuşturan Kuşadası Belediyesi, şimdi de kentin tarihi aksı olan Yıldırım Caddesi için kolları sıvadı. Bu amaçla Kuşadası Belediyesi tarafından ‘Yıldırım Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ hazırlandı.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün de onayından geçen projenin detayları, Kuşadası Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılan bir sunumla kat malikleriyle paylaşıldı. Bilgilendirme toplantısına Başkan Ömer Günel de katıldı. Bölgeyi müzeler sokağı haline getirmeyi amaçlayan projede, Yıldırım Caddesi begonit taşıyla kaplanarak üstyapısı yenilenecek. Ayrıca caddeye yeni bir aydınlatma sistemi kurulacak.

“Bürokratik engelleri ortadan kaldırdık”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sezon sonunda Yıldırım Caddesi’nde yenileme çalışmalarına başlanacağını belirterek, “Bu caddeyi tarihi dokusuna uygun bir şeklide yenileyeceğiz. Kuşadası çok önemli bir turizm merkezi. Kentimizin tarihine sahip çıkmamız ve gelenlere hikayesini sunmamız için yeni kültür rotaları oluşturmak zorundayız. Biz Kuşadası Belediyesi olarak Yıldırım Caddesi’ndeki evler için proje hazırlatıp, onaylattık. Böylece kat maliklerinin evlerini yenilemeleri için tüm bürokratik engelleri ortadan kaldırmış olduk” diye konuştu.