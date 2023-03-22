Kuşadası Hotel Restaurant Ekipmanları Ev Dışı Tüketim Fuarı bir alış-veril merkezi içerisinde başladı. Kuşadası Ticaret Odası yönetiminin toplu halde katılarak destek verdiği fuarda, Türkiye genelinden 120’den fazla firma yer aldı.

Uzun bir aradan sonra Kuşadası’nda yeniden düzenlenen fuarın resmi açılışı, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, KODER Başkanı Tacettin Özden ve Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Aydın Sürer’in açılış konuşmalarının ardından, sponsorlara plaket takdimi ve toplu kurdele kesimi ile gerçekleşti.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Yönetim kurulu Üyeleri Namık Kemal Daylan, Hibeti Zeytin, Erdem Dikkaya, Murat Boranalp, KUTO Meclis üyeleri Sercan Çalışkan, Aybars Sarıdedeoğlu, Ekrem Seven, Tülay Önbul, komite üyeleri Nihat Özhan, İsmet Türker ve Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Edip Sayıalioğlu’nun da katıldığı Kuşadası Hotel Restaurant Ekipmanları Ev Dışı Tüketim Fuarı’nın ilk gününde ’Kuşadası Turizminin Dünü, Bugünü, Yarını’ konulu panel düzenlendi.

Fuar çerçevesinde ’Kuşadası Turizminin Dünü, Bugünü, Yarını’ konulu panel düzenlendi. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, KODER Başkanı Tacettin Özden ve TURSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yaman’ın panelist olarak katıldığı panelin moderatörlüğü ATRO Başkanı Ozan Sayın tarafından yapıldı.

KODER Başkanı Tacettin Özden, ülkemizde en büyük döviz kaynağının turizm olduğunu söylediği konuşmasında, "Ülke olarak çok özel bir yerde, rekabetçi noktadayız. Turizmi, çok önemli gelir kaynağı olarak gören ülkeler var. Türkiye ilk beşte, ilk üçe girmek için rekabet şartlarını görerek çok iyi çalışmamız lazım, turizm ülkemizin vazgeçilmezidir yapılacak çok işimiz var" dedi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’da panelde yaptığı konuşmaya, başarılı fuar organizasyonu için organizatör firmaya ve emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Kuşadası’nın, turizmin ilk başladığı yıllarda küçük bir yer olduğunu söyleyen Akdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti, "Kuşadası hızla gelişti ve her zaman söylediğimiz gibi güvercinada, marina ve vergi dairesi arasında oluşan üçgene sıkıştı. İlçemizde ticari hayatın yüzde 55’i bu bölgede dönüyor. Aynı zamanda pek çok kurum da bölgede. O nedenle de merkezde otopark sorunu büyük sıkıntı oluşturuyor" diye konuştu.

Akdoğan; aynı zamanda çevre sorunları ve iklime de dikkat çekerek, "Turizmde iklim ve çevre sorunları çok önemli. Bunun için de uzun vadeli planlama yapmak gerekiyor. Kuşadası ilk başladığı yıllara göre iyi durumda ama geleceği şimdiden planlamak lazım" dedi.

Kuşadası’nın coğrafi olarak da pek çok bölgeye göre şanslı bir noktada olduğunu dile getiren Akdoğan, "İzmir, Aydın, Denizli, Balıkesir gibi yakın çevreden 30 milyona yakın nüfusun arabayla 1,5-2 saatte ulaşabileceği bir noktadayız. Pandemi döneminde de en büyük şansımız bu oldu. Kaybımız tabii ki oldu ama iç pazardaki hareketle daha az kayıp yaşadık" ifadelerini kullandı.

TURSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yaman da "Pazarlama noktasında gelişen teknolojiye ülke olarak da, Kuşadası olarak da hızlı bir şekilde ayak uydurulduğunu ve turizmden umutlu olduğunu belirttiği konuşmasında, dünyada genel gidişat ta izin verirse, Ülkemiz de Kuşadası’da turizmden çok daha fazla ekmek yer" diye konuştu.

Panelin aynı zamanda moderatörlüğünü de yapan Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın ise rehber sayılarının arttığını belirterek, "Turizm çeşitleniyor. Tur istekleri de farklılaştı. İnsanların turizm hareketi hızlı şekilde devam ediyor. Kuşadası’nın turizmde geleceği çok parlak” dedi.

Kuşadası Ticaret Odası’nın standı ile de yer aldığı, ’Kuşadası Hotel Restaurant Ekipmanları Ev Dışı Tüketim Fuarı’ 23 Mart tarihine kadar gezilebilecek.