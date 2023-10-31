Kuşadası, yaz sezonuna rap müziği sanatçılarından Ceza’nın sahne aldığı muhteşem bir konser ile veda etti. Binlerce Kuşadalının akın ettiği konserde, sevilen şarkılarını söyleyen Ceza, dinleyicilerine eğlenceli anlar yaşattı.

Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda yaza veda konseri düzenlendi. Konserde, rap müziğin sevilen ismi Ceza sahne aldı. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği konseri, Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Özgür Batçıoğlu da izledi. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Ceza, ‘Yerli plaka’, ‘Fark var’, ‘Neyim var ki’, ‘Holocaust’ gibi sevilen şarkılarını Kuşadalılar için söyledi. Seslendirdiği birbirinden hareketli parçalarla meydanı dolduran binlerce kişiyi coşturan Ceza, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kuşadası’nda sahne aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Ceza, “Sizlerle bugün yaza veda konserinde bir araya geldik. Kuşadası’nda muhteşem bir atmosfere tanık oldum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.