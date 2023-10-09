Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki kumsallarda 9 yuvaya 720 adet Caretta caretta yumurta bırakıldığı tespit edilirken, 502 yavru sağlıklı bir şekilde denizle buluşturuldu.

Didim ilçesi kumsallarında 5, Kuşadası kumsallarında 4 Caretta carettanın yuva tespiti yapılarak, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte korumaya alınıp, Aydın bölgesi olarak 9 yuva alanı kayıt altına alındı. Aydın bölgesi Türkiye’de deniz kaplumbağaları yuvalama alanları dışında olmasına rağmen, 2011 yılından bu yana hemen her yıl bir ya da birkaç Caretta carettanın yuva yaptığı görülüyor. Ancak bu yıl yuva sayısında önemli bir artış olmadığı görüldü.

Caretta carettalar (İribaş Deniz Kaplumbağası) Kuşadası ve Didim kumsallarındaki 9 yuvaya 720 yumurta bırakırken ve 502 yavru sağlıklı bir şekilde denizle buluşturuldu. 218 yumurtanın bozulmuş ve olgunlaşmamış olduğu görüldü. Kuşadası Köyüm Sitesi plajındaki son yuvanın kontrol açılışı dün gerçekleştirildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, “Yuva sayısındaki artışların önümüzdeki yıllarda daha da çoğalacağını tahmin etmekteyiz. Umarız çoğalırlar ve Aydın bölgesi de resmi yuvalama alanları içine girer diye umut ediyoruz. Aydın DKMP Şube Müdürlüğü’ne, Kuşadası ve Didim Belediye Başkanlıklarına, ADÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a, gönüllülere Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperatifine, EKODOSD üyelerine yapmış oldukları katkı için teşekkür ederiz. Bu nadir deniz canlıları Aydın kumsallarına çıkarak yuva yapmaya başladılar. Kumsalların temiz tutulması ve özellikle plastiklerden arındırılması için herkese önemli görev düşüyor. Bu yıl kirliliğin oluşturduğu en çarpıcı örnek, kumsalların birinde yuva içinden çıkan bir çocuk bezine sıkışmış bir C.caretta yavrusu oldu. Denize atılan plastik poşetler Caretta carettalar için büyük risk oluşturmakta, bunları deniz anası sanarak yutan kaplumbağaların öldüğü görülmektedir. Bölgemizde ölen deniz kaplumbağaları toplanarak, Dalyan’da bulunan DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi)’e gönderilmekte ve orada yapılan araştırmalarda önemli ölçülerde bu hayvanların sindirim sistemlerinde plastik kalıntılarına rastlanılmaktadır. Kumsallarımızın ve denizlerimizin plastiklerden arındırılması için hep birlikte mücadele etmeliyiz” diye konuştu.