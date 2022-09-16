Kuşadası Belediyesi’nin Uydukent Sitesi’ne yaptığı yatırımlar devam ediyor. Bölgede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 bin metrekarelik alanda sathi kaplama çalışması başlatıldı.

Kuşadası Belediyesi’nin Uydukent Sitesi’ne yaptığı yatırımlar devam ediyor. Bölgede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 bin metrekarelik alanda sathi kaplama çalışması başlatıldı.

Kuşadası’nda temelleri 1995 yılında atılmasına karşın 27 yılda sorun yumağı haline gelen Uydukent’tin problemleri Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel sayesinde tek tek çözülüyor. Uydukent’te Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çevre ve peyzaj düzenlemeleri yaparken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kilit parke taşı döşeme ve bordür imalatının yanı sıra yol yapım çalışmaları da yürütüyor. Site sakinleri ile yöneticilerin memnuniyetle karşıladığı çalışmalarda bölgede son olarak sathi kaplama çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 16 bin metrekarelik bir alanı kapsayan çalışma kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Uydukent’te bulunan Albatros Sitesi’nin yöneticisi Mustafa Kartol, Başkan Ömer Günel’in sorunlarla çok yakından ilgilendiğini belirterek, “Albatros, Uydukent’in ilk kurulan sitesi. Çeşitli nedenlerden dolayı uzun yıllar hizmet alamadık. Ancak Başkanımız Ömer Günel bize karşı çok duyarlı. Verdiği sözleri teker teker yerine getiriyor. Yollarımız yapılmaya başlandı. Yakın zamanda halk pazarımız da kurulacak. Kendisine Albatros Sitesi sakinleri adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.