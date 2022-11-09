Kuşadası Belediyesi, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan World Travel Market Londra Fuarı’na (WTM) katıldı. Fuarda, Başkan Ömer Günel, Türkiye’ye ayrılan stant alanını ziyaret etmeye gelen misafirlerle bire bir ilgilenerek kentin tanıtımını yaptı.

Kuşadası Belediyesi, dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan World Travel Market Londra Fuarı’na (WTM) katıldı. Fuarda, Başkan Ömer Günel, Türkiye’ye ayrılan stant alanını ziyaret etmeye gelen misafirlerle bire bir ilgilenerek kentin tanıtımını yaptı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market Londra Fuarı başladı. Docklands Bölgesi Excel fuar alanında bu yıl 42’nci kez kapılarını açan fuarda Kuşadası Belediyesi de yerini aldı. Kuşadası Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na (TGA ) ait 600 metrekarelik stant alanında çeşitli görsel materyallerle kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile konaklama olanaklarının tanıtımını yaptı. Başkan Ömer Günel, TGA’nın Türkiye stant alanını ziyaret etmeye gelen misafirlerle yakından ilgilenerek Kuşadası ile ilgili detaylı bilgi verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Başkan vekili Tibet Özer ve Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek’in de katıldığı fuarda, Kuşadası Belediyesi Türkiye’ye İngiliz turist getiren seyahat acentalarının temsilcileriyle yakın ilişki kurarak gelecek sezon kente daha çok İngiliz turist çekmeyi hedefliyor.

‘Pastadan daha fazla pay almak istiyoruz’

Kuşadası’nın bu yıl başarılı bir turizm sezonu geçirdiğini belirten Başkan Ömer Günel, “Öncelikle İngiltere’deki fuarda Kuşadası’na gösterilen yoğun ilgi bizleri çok memnun etti. Bölgemizde İngiliz pazarı, yabancı kaynak pazarlar içerisinde Almanya’dan sonra tekrar ikinci sıraya yükselerek ön plana çıkmaya başladı. İngiliz pazarındaki Türkiye’ye yönelik talepte yaşanan gelişmelere paralel olarak biz de pastadan daha fazla pay almak için World Travel Market Londra Fuarı’na katıldık. Standımıza olan yoğun ilgi bizleri çok memnun etti. Nisan-Kasım aylarını kapsayan uzun dönemde Kuşadası’nı ziyaret etme özelliği olan İngiliz turistler için kentimizdeki turizm tesislerinin yüksek sezonda dengeli bir kapasite ayırmaları çok önemli. Londra’da Kuşadası’nın tanıtımını en iyi şekilde yapıyoruz” diye konuştu.