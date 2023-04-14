Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde incelemelerde bulundu. Taksici ve minibüsçü esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, otogarın yaklaşan turizm sezonunu hazır bir şekilde karşılayacağını söyledi.

Her fırsatta vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek sorunlara yerinde çözüm üreten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan dönemde araç trafiğinin arttığı Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde inceleme yaptı. Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten ile birim müdürlerinin de eşlik ettiği alan gezisinde, Başkan Ömer Günel taksici ve minibüsçü esnafının sorun ve isteklerini dinledi. Otogarın yenilenmesi gereken bölümleri hakkında bilgi alan Başkan Ömer Günel, eksikliklerin giderilmesi için de ilgili birimlere anında talimat verdi.

Kuşadası Belediyesi’nin her zaman esnafın yanında olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Otogarda inceleme yaparak esnafımızla birçok konuda fikir alış verişinde bulunduk. Kuşadası otogarı, özellikle turizm sezonunda kentimize gelen binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi karşılayan çok önemli bir merkez. Otogarın şartlarını iyileştirme konusunda yetki ve imkanlarımız dahilinde ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.