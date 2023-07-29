Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Sokak Festivali, ilk gününde gerçekleşen renkli kortej yürüyüşü ve sevilen elektronik pop müzik grubu KÖFN konserinin ardından ikinci günü Tarihi Kervansaray ‘da ünlü şeflerin katılımı ile düzenlenen yemek ve tadım atölyeleri ile sürdü.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde ’Hayat Sokakta’ sloganıyla düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali’nin ikinci günü Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen ’Zeytinyağının Hastasıyım’ başlıklı Zeytinyağı Anlatımı ve Tadımı Atölyesi ile başladı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile KUSAV Başkanı Levent Köylü ’nün de katılımıyla Tarihi Kervansaray ’da gerçekleşen atölyede zeytinyağı ile ilgili ilginç bilgiler paylaşan Ayhan Sicimoğlu eşliğinde yapılan zeytinyağı tadımı büyük ilgi gördü.

Atölyede Ayhan Sicimoğlu’na Aydın Ticaret Borsası Zeytinyağı Tadım Paneli Uzmanı Yusuf Küçük ve bir zeytinyağı fabrikası müdürü Oktay Ay eşlik etti. Atölyede zeytinyağının kalitesini anlamak için kimyasal ve duyusal analiz yöntemlerine başvurulduğu belirtilerek zeytinyağının renginin kalite kriteri olmadığı ifade edildi. Zeytinyağının ısı ve ışık sevmediği, bu nedenle koyu renkli şişelerde ve mümkün olduğu kadar karanlık ortamlarda saklanması gerektiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin zeytinyağı üretiminde dünyada 4’üncü sırada yer aldığını ifade eden Ayhan Sicimoğlu, “İtalya ve Yunanistan’da kriz olması nedeniyle Türkiye bu yıl ikinci sıraya yükseldi. Türkiye’de yıllık kişi başı zeytinyağı tüketimi 2 litre olmasına rağmen bu rakam İtalya ve İspanya’da 18-20 litre civarında. Eski Yunanistan’da zeytin ağacı kesmek insan öldürmekle eşdeğer sayılıyordu. Eminim ki bizim ülkemizde bu suçu işleyen çok kişi bulunmaktadır. Kuşadası Sokak Festivali sadece bir lezzet, tadım etkinliği değil. Bu festivalde yer alan atölyelerin zeytin ağaçları ve zeytinyağının değeri konusunda farkındalık oluşturmasını temenni ediyoruz” dedi.