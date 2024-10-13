Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, gıda konusunda dünyanın en önemli profesyonel kuruluşu olan Dünya Şefler Birliği (Worldchefs) tarafından akredite edilerek başarısını uluslararası alanda tescilledi.

Festivalin kısa süre içerisinde ulaştığı başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Doğru işler her zaman karşılığını bulur ve hak ettiği değere kavuşur. Kuşadası Sokak Festivalinin henüz üçüncü yılında elde ettiği uluslararası başarıya katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi.

İlk kez 2022 yılında “Hayat Sokakta” sloganı ile düzenlenen Kuşadası Sokak Festivalinin başarısı, dünyanın gıda konusundaki en eski ve en büyük otoritesi olan WACS (The World Association of Chefs’ Societies) tarafından onaylandı. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali böylece Worldchefs olarak bilinen dünyanın ilk uluslararası şef birliği topluluğu tarafından verilen akreditasyon belgesi ile resmi olarak uluslararası bir niteliğe ve tanınırlığa kavuşmuş oldu.

7 ülkeden yeni ünlü şefin katılımı ile uluslararası nitelik ve katılımla düzenlenen 3. Kuşadası Sokak Festivalinin açılış toplantısında WACS Temsilcisi tarafından takdim edilen akreditasyon belgesini alan Başkan Ömer Günel, Kuşadası adına duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kültür ve sanat organizasyonlarının turizm kentleri açısından taşıdığı öneme bir kez daha dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “2022 yılında, pandemi kasvetinin yavaş yavaş dağılmaya başladığı günlerde güzel bir hayalden yola çıkarak ilk kez kentimizle buluşturduğumuz Kuşadası Sokak Festivalinin kısa sürede elde ettiği uluslararası başarı bizler için büyük bir motivasyon oldu. Doğru işler her zaman karşılığını bulur ve hak ettiği değere kavuşur. Kuşadası Sokak Festivalinin kısa süre içerisinde tıpkı Altın Güvercin Beste Yarışması gibi kentimizle özdeşleşmiş bir organizasyon haline gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” Festivalimizin düzenlenmesine ve bu başarıyı elde etmesine katkı sunan, emek veren herkese tüm Kuşadalı hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e akteditasyon belgesini takdim eden Worldchefs Temsilcisi Iulia Dragut, Kuşadası Sokak Festivalini ilk kez düzenlendiği 2022 yılından bu yana yakından takip ettiklerini belirterek organizasyonun devamlılığını diledi.