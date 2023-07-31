Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye’nin ilk tematik sokak festivaline ilgi yoğun oldu. Ayhan Sicimoğlu’nun danışmanlığında “Lezzet Sokakta”, “Eğlence Sokakta”, “Müzik Sokakta” ve “Sanat Sokakta” başlıklarıyla gerçekleşen Kuşadası Sokak Festivali, Ege’ye has yöresel lezzetlerin yanı sıra deprem bölgesinin zengin gastronomi kültürünü de kente taşıyarak Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Kuşadası Sokak Festivali, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sona eren kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşte derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının sergiledikleri dans ve akrobasi hareketleri karnavalları aratmayacak renkli görüntüler oluşturdu. Kortejin ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sevilen müzik grubu KÖFN, sevilen şarkılarını seslendirerek festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Festivalde Tarihi Kervansaray’da kurulan sahnede ünlü şeflerin katılımı ile gerçekleşen atölyeler, gastronomi tutkunları tarafından büyük ilgi gördü. Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen Zeytinyağı Anlatımı ve Tadımı Atölyesi ile başlayan etkinliklerde pişirilen deniz ürünleri keşkeği ve Kahramanmaraş’a özgü ekşili çorba, damaklarda unutulmaz bir tat bıraktı. Festivalin üçüncü gününe konuk olan ünlü şef Hazer Amani tarafından hazırlanan can erikli levrek buğulama ve baklalı, dereotlu pilav da lezzeti ile damakları şenlendirdi.

11 farklı noktada lezzet şöleni

Kuşadası Sokak Festivali, tadım atölyelerinin yanı sıra lezzet durakları ile de renklendi. Bu yıl deprem bölgesinin birbirinden lezzetli yemeklerinin ikram edildiği lezzet noktalarından elde edilen gelirle vatandaşlar depremzedelerle de dayanışma olanağı buldu. Kentin 11 farklı noktasına kurulan lezzet duraklarında servis edilen Elazığ Harput çorbası, Kilis öcce, Adıyaman çiğ köfte, Hatay kişir pilavı, Malatya kayısılı kavurma, Şanlıurfa beli kırık pilavı gibi yöresel yemekler yoğun ilgiyle karşılandı.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Türkiye’nin en başarılı tenorlarından Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Hakan Aysev, “3 Tenor” isimli konser festivalin en ilgi çeken bölümlerinden biri oldu. 30 kişiden oluşan senfoni orkestrası eşliğinde düzenlenen konserde seçkin bir repertuvar seslendiren ünlü tenorları yaklaşık 5 bin kişi izledi. Konserde alana sığmayan vatandaşlar kaldırım ve yeni belediye binasının bahçesinden konseri dinledi.

Eğlence sokağa taştı

Festivalde kentin 9 farklı noktasında kurulan sahnelerde Samos Müzik ve Dans Grubu, Rumeli Bandosu, Kuşadası Roman Bandosu, Aslıhan Parlak, Ege Kabalak Modern Meczup, Melih Gezmen ve Mete Çiftçi, Pandomim, Grafiti Wall, Ada Art Resim Atölyesi, Çınar Köy Zeybek ekibi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Efeler, Let’s Swing, Pinions, Armillaria tarafından sergilenen gösteriler, festival coşkusunu doruğa çıkardı. Kasım Yaman Arkeo Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde ise çocuklar doyasıya eğlendi.

15 bin kişiye aşure ikramı

Kuşadası’nda 3 gün boyunca lezzet, müzik, sanat ve eğlenceyi birleştiren Kuşadası Sokak Festivali, 6 Şubat’ta meydana gelen depremden etkilenen 11 ilden getirilen malzemelerle 5 tonluk kazanda pişirilen 15 bin kişilik aşure ikramı ile sona erdi. Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen 60 aşçı tarafından 39 çeşit ürünün birleşiminden yapılan aşure dev kazanda kaynatılarak yaklaşık 12 saat içinde hazır hale getirildi. Akşam saatlerinde vatandaşlara dağıtımı yapılan aşure büyük ilgi gördü.