Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu’nun katkılarıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, 3 gün boyunca kentte müzik, sanat, eğlence ve gastronomi rüzgarı estirdi. 3. Kuşadası Sokak Festivali bu yıl dünyanın gıda konusundaki en büyük otoritesi olan Dünya Şefler Birliği tarafından akredite edildi.

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali Tarihi Kervansaray’da düzenlenen basın toplantısının ardından Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında gerçekleşen bir kortej yürüyüşü ile başladı. Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşü karnavalları aratmadı.

CHP Aydın Milletvekilleri Evrim Karakoz ve Bülent Tezcan, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de kortej yürüyüşüne katılarak Kuşadası Sokak Festivali coşkusuna ortak oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in KUSAV Başkanı Levent Köylü ve festivalin danışmanı Ayhan Sicimoğlu ile birlikte yer aldığı kortej yürüyüşü sırasında sergilenen dans ve akrobasi gösterileri katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler yürüyüşe büyük ilgi gösterdi.

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivalinin ilk günü, karnaval havasında geçen kortej yürüyüşünün ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanında düzenlenen Necati ve Saykolar konseri ile tamamlandı. Sevilen rock grubu Necati ve Saykolar, kendilerine has tarzları ve sahne performansları ile birbirinden güzel şarkılarını Kuşadası Sokak Festivali katılımcıları için seslendirdi.

Festivalin başarısı uluslararası arenada onaylandı

Kuşadası Sokak Festivalinin başarısı, dünyanın gıda konusundaki en eski ve en büyük otoritesi olan WACS (The World Association of Chefs’ Societies) tarafından onaylandı. Kuşadası Sokak Festivali Worldchefs olarak bilinen dünyanın ilk uluslararası şef birliği topluluğu tarafından verilen akreditasyon belgesi ile resmi olarak uluslararası bir niteliğe ve tanınırlığa kavuştu.

7 ülkeden 7 ünlü şefin katılımı ile uluslararası nitelik ve katılımla düzenlenen 3. Kuşadası Sokak Festivalinin açılış toplantısında WACS Temsilcisi tarafından takdim edilen akreditasyon belgesini alan Başkan Ömer Günel, Kuşadası adına duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kültür ve sanat organizasyonlarının turizm kentleri açısından taşıdığı öneme bir kez daha dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “2022 yılında, pandemi kasvetinin yavaş yavaş dağılmaya başladığı günlerde güzel bir hayalden yola çıkarak ilk kez kentimizle buluşturduğumuz Kuşadası Sokak Festivalinin kısa sürede elde ettiği uluslararası başarı bizler için büyük bir motivasyon oldu. Doğru işler her zaman karşılığını bulur ve hak ettiği değere kavuşur. Kuşadası Sokak Festivalinin kısa süre içerisinde tıpkı Altın Güvercin Beste Yarışması gibi kentimizle özdeşleşmiş bir organizasyon haline gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimizin düzenlenmesine ve bu başarıyı elde etmesine katkı sunan, emek veren herkese tüm Kuşadalı hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Atölye ve tadımlar büyük ilgi gördü

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, ikinci gününde birbirinden renkli ve lezzetli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kent merkezinde yer alan Kervansaray’ın tarihi atmosferinde İspanya, Hırvatistan, Tunus, Yunanistan, İtalya’dan katılan ünlü şefler eşliğinde gerçekleşen atölye ve tadımlar gastronomi tutkunları tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, kentin 7 noktasında kurulan lezzet durakları ve sokak sahneleri katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Akdeniz mutfağının yerel lezzetleri çok beğenildi

Bu yıl Akdeniz Mutfağı temasıyla düzenlenen Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 7 noktasında kurulan lezzet durakları büyük ilgi gördü. İspanya, Fransa, Hırvatistan, Tunus, Yunanistan, İtalya ve Türkiye’den katılan ünlü şefler tarafından hazırlanan yerel lezzetleri tatmak isteyen katılımcılar yemek stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İspanya’nın ançuezli tapas, Fransa’nın soğan çorbası, Hırvatistan’ın balık yahnisi, Tunus’un sebzeli kuskusu, Yunanistan’ın musakkası, İtalya’nın tiramisusu ve Türkiye’nin hünkar beğendisi çok beğenildi. Lezzet turlarından elde edilen gelir, 29 Haziran’da Kuşadası-Pamucak arasında çıkan orman yangınında zarar gören orman alanının ağaçlandırılması çalışmalarına aktarılacak.

Eğlence, müzik ve sanat sokağa taştı

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, gastronomi etkinliklerinin dışında eğlence, sanat ve müzik başlıklarında da renkli etkinliklere sahne oldu. Kentin merkezi noktalarında kurulan sokak sahnelerinde Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden festivale katılan sokak müzisyenleri, dansçılar akrobatlar ve pandomim sanatçıları tarafından sergilenen renkli ve eğlenceli performanslar katılımcılar tarafından ilgi ve merakla izlendi. Kasım Yaman Arkeo Park’ta kurulan çocuk oyun alanı ve yüz boyama noktası da ilgiyle karşılandı. Moğol Sirki ve Gana Akrobasi Sirki, Kolombiya Dans Grubu ile Cali Latino Salsa Dans Grubu’nun gösterisi festivalin gözdesi oldu. Festivalin ikinci günü Musa Göçmen ve Senforock konseri ile tamamlandı.

Salyangoz düellosunda kazanan dostluk olsun

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, ilginç bir düelloya da sahne oldu. Festival kapsamında Türk usulü pişirme yöntemi ile hazırlanan salyangoz ile Fransız usulü salyangozun karşı karşıya geldiği bir Salyangoz Düellosu gerçekleşti. Türk ve Fransız şefler tarafından hazırlanan salyangoz yemeklerinin tadına bakan festival katılımcıları seçim yapmakta zorlanınca kazanan dostluk oldu.

Tarihi Kervansaray’da gerçekleşen düello, Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız şef Julien Moulieres arasında gerçekleşti. Soğan, sarımsak, biber ve domates kullanılarak tencerede zeytinyağı ile yahni şeklinde pişirilen Türk usulü “galyangoz” ile bol sarımsak ve maydanozlu sosla tereyağlı olarak fırında pişirilen Fransız usulü “escargot”un yarıştığı düellonun sonucunu Kervansaray’ı dolduran katılımcılar belirledi. Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız şef Julien Moulieres tarafından hazırlanarak bizzat servis edilen Türk ve Fransız usülü salyangozların tadına bakan festival katılımcıları karar vermekte zorlandı. Galyangoz ile escargortun birbirinden lezzetli olduğunu ifade eden katılımcılar hem Türk hem de Fransız şefi galip ilan etti. Böylece kazanan dostluk ve lezzet oldu.

5 bin kişilik keşkek rekoru denemesi

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, dev kazanda pişirilen 5 bin kişilik 3 ton keşkek ile bir rekor denemesine imza attı. 600 kilo buğday, 600 kilo dana eti, 200 kilo tereyağı ve 1,5 ton su kullanılarak hazırlanan keşkek davul, zurna ve zeybek gösterisi eşliğinde halka ikram edildi.

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, keşkek bereketinin kent sakinleri ile paylaşılmasıyla final yaptı. 11 Ekim’de düzenlenen renkli bir kortej yürüyüşü ile başlayan ve üç gün boyunca eğlence, lezzet, sanat ve müzik başlıklarında birbirinden keyifli etkinlik, atölye ve tadımlarla muhteşem bir atmosferde geçen Kuşadası Sokak Festivali’nin son gününde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda keşkek ikramı yapıldı. 600 kilo buğday, 600 kilo dana eti, 200 kilo tereyağı ve 1,5 ton su kullanılarak pişirilen keşkeğin hazırlıkları bir gece önceden başladı. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) liderliğinde Türkiye’nin farklı illerinden gelen 100 aşçı tarafından hazırlanan keşkeğin dövülmesi esnasında davul zurna eşliğinde sergilenen zeybek gösterisi festivale coşku kattı. Keşkeğin tadına bakmak isteyen festival katılımcıları dağıtım noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte keşkek ikramına katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uluslararası katılımla gerçekleşen 3. Kuşadası Sokak Festivali kapsamında muhteşem bir üç gün geçirdiklerini belirtti. Kuşadası Sokak Festival’nin 3 yıl gibi kısa bir süre içinde Worldchefs olarak bilinen Dünya Şefler Birliği tarafından akredite edilmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, “Bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz festivalimizi büyük bir coşku ve başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, milli yemeğimiz keşkeğin herkese afiyet olmasını diliyorum” diye konuştu.