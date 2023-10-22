Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki sahillerde üç yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak sahile vurdu.

Kuşadası’nda 1’i Kadınlar Denizi’nde Deniz Polisi, diğer 2’si ise Güvercinada ve SGK Plajı’nda vatandaşlar tarafından olmak üzere 3 adet ölü Chelonia Mydas türü juvenil deniz kaplumbağası bulundu. Yapılan kontrollerde yara ve darp izinin bulunmayan deniz kaplumbağalarının hedef dışı av olarak ağlara takılıp boğularak öldükleri üzerinde durulduğu bildirildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Yuvalama alanları genellikle Hatay, Adana ve Mersin bölgelerinde olan yeşil deniz kaplumbağalarının özellikle juvenil olanlarının yoğun olarak Kuşadası Körfezi’ni beslenme alanı olarak kullandıklarını yaralı ya da ölen bireylerden görmekteyiz. Etçil olan caretta caretta iribaş deniz kaplumbağalarıyla karıştırılan Chelonia Mydas türü yeşil deniz kaplumbağaları otçul olup, deniz çayırlarıyla beslenmektedir. Bu nedenle hassas tür olan yeşil deniz kaplumbağalarının beslenme alanlarının korunması, aynı zamanda birçok deniz canlısına beslenme ve barınak oluşturan deniz çayırlarının tahribatının önlenmesi için deniz koruma alanlarının çoğaltılması gerekmektedir" dedi.

Gerekli ölçümleri ve kayıtları yapılan kaplumbağalardan alınan doku ve kabuk örnekleri bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’ne, kaplumbağaların da microplastik çalışmaları için Dalyan’da bulunan Deniz kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) gönderileceği öğrenildi.