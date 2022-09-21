Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ve Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı personeli tarafından “Jandarma ve Sahil Güvenlikten Doğaya ve Denizlerimize Sahip Çıkalım Faaliyeti” çerçevesinde; çevre konularında farkındalık oluşturmak, ekolojik sistemi korumak ve doğaya zarar veren insan kaynaklı kirliliği önlemek maksadıyla Kuşadası ilçesinde deniz dip temizliği yapıldı. Ayrıca Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi Sevgi Plajı’nda insan kaynaklı oluşan kirliliğe yönelik atık temizliği faaliyeti gerçekleştirilerek temiz doğa ve temiz denizlerin gelecek nesillere bırakılması için doğaya saygı faaliyeti icra edilmiştir” denildi.