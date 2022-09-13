Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulunurken, deniz kaplumbağası ölüm nedeninin belirlenmesi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulunurken, deniz kaplumbağası ölüm nedeninin belirlenmesi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) gönderildi.

Kuşadası Sevgi Plajı açıklarında 2 genç tarafından denizde hareketsiz bulunan bir deniz kaplumbağası kıyıya getirilerek, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen EKODOSD ekibi tarafından incelenen kaplumbağanın caretta caretta türü olduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde kaplumbağa üzerinde kesi ya da herhangi bir darp izi görülmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Ölü olarak bulunan caretta carettanın karapas üzerindeki barnacles örneklerinden, yaklaşık 1 aydır Kuşadası’nda takip ettiğimiz kaplumbağa olduğu tespit edildi. Uzun süredir takip ettiğimiz caretta carettayı Güvercinada, Yılancıburnu, açıklarında görmüştük. Bugün de ne yazık ki ölüsüyle karşılaştık" dedi.

Hedef dışı av olduğu düşünülüyor

EKODOSD Başkanı Sürücü caretta carettanın hedef dışı av olduğu yönünde tahmin yürüttüklerini ifade ederek, "Caretta carettanın av mevsimi başladığından dolayı Kuşadası Körfezi’nde yoğunlaşan trol teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak takıldığını tahmin etmekteyiz. Ağ içinde kalan kaplumbağalar yüzeye çıkıp nefes alamadıkları için boğularak ölmektedirler. Caretta caretta türü İribaş Deniz Kaplumbağaları ve Chelonia Mydas türü Yeşil Deniz Kaplumbağaları denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi’ne beslenmek amacıyla gelmektedir. Türkiye’de yuvalama alanları dışında olmasına rağmen, 2011 yılından bu yana az da olsa bazı caretta carettaların Kuşadası kıyılarında üreme yaptığı görülmektedir" diye konuştu.

"Son 15 yılda 300 deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu"

EKODOSD verilerine göre son 15 yılda 300 deniz kaplumbağasının ölü olarak bulunduğunu sözlerine ekleyen Sürücü, "2007 yılından bu yana tuttuğumuz kayıtlarda büyük çoğunluğu yetişkin olmak üzere caretta caretta ve chelonia mydas türü 300 deniz kaplumbağasının öldüğünü tespit ettik. Yaralı ve ölü olan kaplumbağaları tedavi ve mikroplastik araştırmaları için Dalyan’da bulunan DEKAMER’e gönderiyoruz. Kaplumbağalardan almış olduğumuz doku ve keratin örnekleri üzerinden Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Oğuz Türkozan tarafından DNA çalışmaları yapılıyor" ifadelerini kullandı.