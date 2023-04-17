Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2 metre boyundaki bir yunus sahilde ölü olarak bulundu.

Doğal yaşam alanları ile birçok kara ve deniz canlılarına ev sahipliği yapan Kuşadası’nda bir yunus sahilde ölü olarak bulundu. Bölgeye gelen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, tırtak türü yunusun hedef dışı av olarak ağlara takıldığı ve boğularak öldüğünü düşündüklerini söyledi. Deri yüzeyine bakıldığında ağa yakalandığını gösteren izlerin olduğunu belirten Sürücü, “Kuşadası sahilinde bir yunus ölü olarak kıyıya vurdu. Yunusun av yasağı başlamadan birkaç gün önce, hedef dışı av olarak ağlara yakalandığını ve nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak öldüğü tahmin etmekteyiz. Yunus üzerinde yapılan incelemede, tırtak türü olduğu, deri yüzeyine bakıldığında ağa yakalandığını gösteren izlerle kaplı olduğu görüldü. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’na gönderilmek üzere, 2.06 metre uzunluğundaki yunustan doku ve diş örnekleri alındı” dedi.

Hedef dışı av olarak ağa takılan yunusların kurtarılabileceğini ifade eden Sürücü, “Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan yunuslar, deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölürken, bazen az da olsa kasıtlı ölümler de yaşanmaktadır. Aslında ağlara yakalanan yunusların kurtulmaları mümkündür. Bu konuda trol ve gırgırlarda çalışanların bilgili ve duyarlı olmaları gerekir. İstedikleri takdirde tesadüfen yakalanan yunusları geri bırakabilirler. Deniz ekosisteminin sağlıklı göstergeleri olan bu nadir türlerin korunması için başta deniz insanlarına, deniz kirliliğinin önlenmesi için de duyarlı insan sayısının çoğaltılmasına, gerekli denetim ve yaptırımların uygulanması için de ilgili kurumlara önemli görev düşmektedir” şeklinde konuştu.