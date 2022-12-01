Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin birlikte inşa ettiği ‘Kuşadası Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi ve Kuşadası Otizm Destek Merkezi’ düzenlenen bir törenle açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin birlikte inşa ettiği ‘Kuşadası Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi ve Kuşadası Otizm Destek Merkezi’ düzenlenen bir törenle açıldı.

Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bulunan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin ortaklaşa inşa ettiği Kuşadası Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi ve Kuşadası Otizm Destek Merkezi gerçekleştirilen bir törenle hizmete girdi. Açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Törende açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sınıfları dolaşarak eğitim gören öğrencilerle sohbet etti.

Yeni projeler yolda

Açılış töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte Kuşadası’na kazandırmış olduğumuz bu otizm ve çocuk gelişim merkezi kentimizin özellikle bu bölgesi için çok önemli bir hizmet. Biz çocuk gelişim merkezleri ve sosyal donatı alanlarını yapmaya devam edeceğiz. 2023 yılında Aydın Büyükşehir Belediyemizle yapacağımız benzer 4 projemiz daha var. Türkiye’nin ihtiyaçlarından yola çıkarak ve Kuşadası’nın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte Kuşadası’nın eksikliklerini gidermeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası’na gelerek bizleri onurlandıran genel başkan yardımcılarıma ve milletvekillerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Çerçioğlu müjde verdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, “Bu gördüğünüz tesisin arazisini Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne verdi. Biz de el birliği ile beraber binayı yaptık. Bugün 44 çocuktan bir tanesi otizmli doğuyor. Çok ciddi sorunlar ve sıkıntılar yaşanıyor. Otizmli çocukların da diğer çocuklar gibi haftada 45 saat eğitim alması gerekiyor. Şu dönemde maalesef otizmli çocuklar yeterli eğitim alamıyor. Merkezi hükümet otizmli çocuklarımıza ayda sadece 8 saat eğitim veriyor. Buradan ben tekrar söz veriyorum. Bu sözü de Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aldım. İktidar olduğumuzda özel çocuklarımız da diğer çocuklar gibi haftada 45 saat eğitim alacaklar” diye konuştu.

‘Belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz’

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, Kuşadası’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin büyük bir uyum ve iş birliği içerisinde çalıştıklarına dikkat çekti. Kuşadası’nın çok önemli bir merkeze kavuştuğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Öncelikle sizlere Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve saygılarını getirdim. Bugün güzel bir iş birliğine tanık oluyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve Kuşadası Belediyemiz güzel bir tesis ortaya koydular. Bu iş birliği diğer ilçe belediyelerimizde de devam ediyor. Belediyelerimiz, görevde oldukları yerlerde yardımları 4 katına çıkardı. Ve yapılmayan birçok işi yaptı. Biz belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.