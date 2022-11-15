Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören 40 çocuğu ağırladı. İlk kez Kuşadası’na gelerek dört gün boyunca kentin farklı noktalarını gezen çocuklar, son günlerinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.

Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nde eğitim gören 40 çocuğu ağırladı. İlk kez Kuşadası’na gelerek dört gün boyunca kentin farklı noktalarını gezen çocuklar, son günlerinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşayan 6-14 yaş arası 40 çocuk Kuşadası Belediyesi’nin misafiri olarak kente geldi. Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’nin düzenlemiş olduğu sosyal sorumluluk projesinde yarıyıl tatilinde kenti ziyarete gelen çocuklar, dört gün boyunca Proje Koordinatörü Şehmus Ak eşliğinde Tarihi Kervansaray, Güvercinada Kalesi ve sahil şeridini gezdi. Kentteki son günlerinde Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret eden çocuklar teşekkür ederek çiçek hediye etti. Başkan Ömer Günel ise yaklaşık 1500 kilometre yol kat ederek Kuşadası’na gelen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Ömer Günel, çocukların gelecek için çok büyük bir hazine olduğuna değinerek “Kuşadası Belediyesi olarak Nusaybin’den gelen çocuklarımızı kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Çocuklardan daha değerli bir hazine yoktur. Bize bu değerli hazinenin kıymetini bilmek düşüyor. Daha önce Nusaybin’den gelen farklı grupları ağırlamıştık ve ilk kez deniz gören çocuklarımız yaz aylarında denizin tadını çıkarmıştı. Sizleri de yarıyıl tatilinde kentimizde ağırlamak ve mutlu görmek bizleri mutlu etti. Umuyorum ki kentimizdeki geziniz ikinci eğitim öğretim döneminize motive olmuş bir şekilde başlamanıza vesile olur” diye konuştu.