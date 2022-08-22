Kuşadası Belediyesi iştiraklerinden Arya A.Ş. ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kuşadası Nazilli Halk Pazarı esnafına yangın ihtimaline karşı eğitim verildi.

Kuşadası Belediyesi iştiraklerinden Arya A.Ş. ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kuşadası Nazilli Halk Pazarı esnafına yangın ihtimaline karşı eğitim verildi.

Kuşadası Nazilli Halk Pazarı esnafı sıcakların artmasıyla ortaya çıkabilecek yangın ihtimaline karşı Arya A.Ş. ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen yangın söndürme eğitimine katıldı. ARYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özen Özkuşlar, Arya Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Onay, Kuşadası Nazilli Halk Pazarı Dernek Başkanı İbrahim Şahin’in katıldığı eğitimde 15 esnaf yangın söndürme konusunda bilgilendirildi. Eğitimde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmeni Tayfun Küçükcal, elektrik ve gaz kaçağından oluşabilecek yangın durumları ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgi verdi. Eğitimin ardından uygulamalı olarak tatbikata geçildi. İtfaiye ekipleri yangın sırasında alevlere nasıl müdahale edilmesi gerektiğini açık alana konulan varilin içinde yakılan ateş aracılığıyla gösterdi.

Son zamanlarda ülkemizde çıkan yangınların herkes için bir ders niteliğinde olması gerektiğine değinen Kuşadası Nazilli Halk Pazarı Dernek Başkanı İbrahim Şahin “Her yaz havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yangın tehlikesi oluşuyor. Bu konuda esnafımızı bilinçlendirmek ve ortaya çıkabilecek bir yangın durumunda tedbirli olmak istedik. Bu konuda bize yardımcı olan Kuşadası Belediyesi, ARYA şirketi yönetim kurulu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na teşekkür ederiz. Hepimiz için çok faydalı bir eğitim oldu” diye konuştu.

Arya Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Onay ise “Kuşadası Nazilli Halk Pazarı’nda her yer branda ve tekstil ürünleri satılıyor. Bu nedenle de yangına karşı tedbirli olmak büyük önem taşıyor. Ülkemizde çıkan onlarca yangından sonra herkesin bu eğitimi alması gerekiyor” dedi.