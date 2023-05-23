Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından büyük bir değişim sürecine giren Kuşadası, doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra, son dönemde ev sahipliği yapmaya başladığı müzeler ve kültür evleri ile de dikkat çekiyor. Kuşadası, Başkan Günel öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kültür turizmi alanında da çekim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kuşadası, kültür turizmi alanında adından söz ettirecek önemli yatırımların da adresi olmaya başladı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in “müzeler kenti” projesi çerçevesinde Kuşadası’nda son dönemde art arda önemli adımlar atıldı. Kentin simgeleri olan Güvercinada Kalesi ile Tarihi Kervansaray’da müze kurmak için gerekli kararları alarak Türkiye’nin önemli koleksiyoncularıyla iş birliği protokolleri imzalayan Kuşadası Belediyesi, kısa süre içerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak olan 3 yeni müze ile bir kültür evinin kuruluş çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla, halihazırda dünyanın 3 mikro heykeltıraşından biri olan Necati Korkmaz’ın büyüteç ve mikroskoplarla görülebilen milimetrik boyutlardaki eserlerinin sergilendiği bir merkez olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikrominyatür Sergi Alanı ile Mineral ve Fosil Müzesi’ne ev sahipliği yapan Kuşadası’ndaki müze sayısı 5’e yükselecek.

Türkiye’nin ilk Deniz Ticaret Tarihi Müzesi olacak

Çalışmaların tamamlanması ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Güvercinada Kalesi, Türkiye’nin ilk deniz ticaret tarihi müzesine ev sahipliği yapmaya başlayacak. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile koleksiyoncu Haluk Perk arasında imzalanan protokolle, denizcilikle ilgili çeşitli objeler, deniz ticaretinin tarihî gelişiminde kullanılan ticari eşyalar, balıkçılık aletleri ile sikke, mühür ve biletlerden oluşan bir tarihi eser topluluğu, Deniz Ticaret Tarihi Müzesi’nde ziyaretçilerin ilgi ve beğenisine sunulacak.

4 asırlık Kervansaray tarihe ışık tutacak

Kuşadası’nın bir diğer önemli simgesi olan kent merkezindeki 400 yüzyıllık Kervansaray ise Sikke ve Arkeoloji Müzesi ile Porselen Bebek Müzesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sikke ve Arkeoloji Müzesi için Başkan Ömer Günel ile koleksiyoncu Zeki Karaoğlu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Zeki Karaoğlu’nun kişisel koleksiyonunda yer alan çeşitli arkeolojik eserler ve sikkelerden oluşan zengin bir tarihi eser topluluğu, Sikke ve Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek.

Porselen bebeklerin güzelliği Kuşadası’na taşınacak

Kuşadası Belediyesi, Tarihi Kervansaray’da Sikke ve Arkeoloji Müzesi’nin yanı sıra ‘Porselen Bebek Müzesi’ kurmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Müzenin kurulması için ilk adım Başkan Ömer Günel ile koleksiyoncular Meral ve Öğül Orhan arasında imzalanan iş birliği protokolüyle atıldı. Protokol, Meral ve Öğül Orhan’ın yaklaşık 40 yılda topladığı 290 parçalık Alman ve Fransız üretimi porselen bebeklerin kurulacak müzede sergilenmesini kapsıyor. Daha çok 1800 ile 1900 yıllar arasında üretilen ve farklı boyutlarda olan porselen bebekler, özellikle renkli cam gözleri, saçları ve o dönemin modasına uygun kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

600 Yıllık Türk Kahvesi geleneği

Kente yeni müzeler kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, “Türk Kahvesi Evi” adıyla açacağı merkezde ise Türk kahvesinin hazırlanmasında ve ikram edilmesinde kullanılan geleneksel eşyaları sergileyecek. Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk kahvesinin tarihinde yolculuğa çıkaracak olan Türk Kahvesi Evi, marina mevkiinde yer alan Rosemary Anı Evi’nin ikinci katında yer alıyor.