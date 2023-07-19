Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden olan Aydın’ın Kuşadası ilçesi, 2023 yılının ilk 6 ayında 191 gemiyle 258 bin 719 yolcuyu ağırlayarak rekor kırdı. Kente yıl sonuna kadar deniz yoluyla 1 milyon turistin gelmesi bekleniyor.

Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi, tarihinin en hareketli günlerini yaşıyor. Mavi bayraklı plajlara ve eşsiz bir doğaya sahip olan kent, ocak ayından bu yana günde 4-5 kruvaziyer gemisi ağırlıyor. Kruvaziyer gemileriyle kente gelen yabancı turistler, liman girişinde halk oyunları gösterileriyle karşılanıyor. Yolcuların bir kısmı otobüslerle önce Efes Antik Kentini, ardından Meryem Ana Evi’ni ziyaret etmeye gidiyor. Tura çıkmayanlar ise kentin turistik çarşılarında alışveriş yapıyor. Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştiği Akdeniz’de, Kuşadası’na 2023 yılının Ocak ve Haziran aylarını kapsayan ilk 6 ayda 191 kruvaziyer gemiyle 258 bin 719 yolcu geldi. Yıl sonuna kadar kenti yaklaşık 600 gemi seferiyle 750 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği (İZKUDER) Başkanı ve Kuşadası’nda kruvaziyer acentesi sahibi Korhan Bilgin, 2023 sezonun çok iyi geçmesini beklediklerini belirterek, “Bu yıl kruvaziyer turizminde rekorlar yılı olacak diyebiliriz. Şu ana kadar Kuşadası’na 191 kruvaziyer gemiyle 258 bin yolcu geldi. Gemiyle gelen turistlerin kalitesi de çok üst seviyede. Tabi bu durum geçimini turizmden sağlayan herkesin de yüzünü güldürüyor. Kuşadası Limanı’na 2023 yılında 600 gemi seferiyle 750 bin kruvaziyer turistinin gelmesini bekliyoruz. Buna feribot yolcularını da eklersek sayı daha da artacak. Önümüzdeki sene bu sayı daha da artacak. Kuşadası Limanı’ndaki bu potansiyel artışında yerel yönetim ve liman işletmesinin yaptığı tanıtım faaliyetlerinin katkısı büyük” dedi.

Kuşadası’na Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinden eşiyle birlikte gelen Brandon Smith de kenti çok beğendiğini söyledi. Daha önce Kuşadası’nda hiç bulunmadığını belirten Smith, “Burada insanlar çok güler yüzlü ve arkadaş canlısı. Bu çok hoşumuza gitti. Bugün Selçuk ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret ettikten sonra Kuşadası’nı dolaşacağız” diye konuştu.