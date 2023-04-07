Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan ve ilçenin deniz kıyısındaki tek lagünü olma özelliği taşıyan Kocagöl’ün tahrip edildiği iddiaları üzerine harekete geçen yetkililer, bölgede yaptıkları incelemede proje dışında kalan alanlardaki sazlıkları tahrip ettiği belirlenen firma hakkında tutanak tuttu.

Deniz turizminin yanı sıra doğal güzellikleriyle de her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde denize kıyısı olan tek lagün olma özelliği taşıyan Kocagöl’de tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Adı her ne kadar koca olsa da, yıllardır devam eden insan baskısıyla küçük bir göle dönüşen Kocagöl için harekete geçen doğaseverler, gölün Mahalli Sulak Alan çerçevesine alınarak ‘Tabiat Parkı’ statüsü kazandırılmasını talep ediyor. Bölgenin korunması adına doğaseverler tarafından çalışmalar yürütülürken, bölgede sazlıklar başta olmak üzere birçok yerinde de tahribatın oluştuğu yönünde ihbarlar geliyor. Son olarak bölgedeki firmanın proje alanı dışında kalan alanlardaki sazlıkları tahrip ettiği ihbarları ise doğaseverleri harekete geçirdi. Gelen ihbarları Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne (DKMP) ileten Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu Üyesi Bahattin Sürücü, DKMP ekipleriyle bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde proje alanı dışında kalan yerlerde tahribatların olduğu tespit edilirken, ilgili firmaya tutanak tutuldu.

Yapılan tahribatın üreme mevsiminde olan kuşların ve hassas ekolojik bir alan olması nedeniyle doğal hayatın olumsuz etkileneceğini ifade eden Bahattin Sürücü; “Kıyı göç yolu üzerinde bulunan Kocagöl Sulak alan lagünü, göç yapan kuşların dinlenme ve beslenmelerini gerçekleştirebilecekleri Kuşadası’ndaki tek sulak alandır” dedi.

“İzin almak zorundadırlar”

Kocagöl ile ilgili yapılan şikayetlerin değerlendirildiği yönünde Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan açıklamada “Geçtiğimiz günlerde, Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Kocagöl Sulak Alan Lagünü’nde iş makineleriyle yapılan çalışmalar, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından durdurulmuştu. Güzelçamlı’da bulunan sivil toplum örgütleri ve 50’ye yakın vatandaş tarafından, Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu üyesi Bahattin Sürücü’ye, sazlıkların tahrip edildiği ve inşaat çalışmalarının başlatıldığı ihbarı yapıldı. Yapılan şikayetler Aydın DKMP’ye aktarıldı. Aydın DKMP Söke Şefi Erdinç Kutsal ve DKMP Biyoloğu Hatice Sarıahmet Kocagöl’e geldiler. Yapılan incelemelerde gölün kuzey doğu ve kuzey bölümlerindeki sazlıkların, ılgınların ve kovalık olarak bilinen hasır otu bitkilerinin tahrip edilerek bazı alanlara yığıldığı, yürüyüş ve bisiklet yolu kenarındaki bir bölgede inşaat çalışmalarının yapılarak yere karo taşlar döşendiği tespit edildi. Şirketin proje çerçevesinde dışında kalan bu alanlara müdahale etmesi nedeniyle, Aydın DKMP Şube Müdürlüğü tarafından bir tutanak tutuldu. Şirket kendi alanı dışındaki çevreyle olan sorunları kurumlara bildirmek yerine kendisi yapmak istemiş. Ancak kuşların üreme mevsimi ve hassas ekolojik bir alan olması nedeniyle doğal hayata olumsuz etki yapacak uygulamalarda bulunulmuş. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne göre kamu kurumları ve özel kuruluşlar, Kocagöl’de yapılacak her türlü uygulama ve müdahale için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Mahalli Sulak Alan Komisyonu’na bildirerek izin almak zorundadırlar” ifadeleri yer aldı.