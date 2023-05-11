Kuşadası kent rehberi adlı yeni bir proje, sosyal medya uzmanı Nesim Karaman tarafından oluşturuluyor.

Kuşadası Kent Rehberi projesi, Kuşadası Ticaret Odası ve birçok kamu kurumu tarafından desteklenen ve Kuşadası’nın tarihi, kültürel ve sosyal hayatına ilişkin bilgileri içerecek. Projenin amacının, Kuşadası’nın tarihini ve mirasını korumak, gelecek nesillere aktarmak ve ziyaretçilerin ilgisini çekmek olduğu ifade edildi. Proje, Kuşadası’nda yaşayan ünlülerden siyaset adamlarına kadar birçok kişi hakkında bilgi yer alacak. Ayrıca, kent belleği ele alınacak ve geçmişteki eserlerin belgeleri ve materyalleri de platformda yer alacak.

Proje sahibi Nesim Karaman, tüm kurum ve kuruluşlardan yardım beklediğini söyledi. Projede Kuşadası Ticaret Odası, belediye, müzeler, kültür merkezleri ve diğer kamu kurumları gibi birçok kuruluş yer alacak. Projeyi gönüllüler tarafından yapmak istediklerini de belirten Karaman, Kuşadası’nın tarihini koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğunun tüm Kuşadalılar tarafından paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Kuşadası Kent Rehberi projesi, geçmişteki eserlerin korunması ve geleceğe taşınması için önemli bir adım olacak. Projede yer alan bilgiler, Kuşadası’nın tarihini ve kültürünü keşfetmek isteyen herkes için yararlı olacak. Ayrıca, platformda yer alan materyaller sayesinde Kuşadası’nın geçmişine bir yolculuk yapmak da mümkün olacak.

Kuşadalılar tarafından ortak bir proje olarak görülecek olan platform, Kuşadası’nın tarihi ve kültürel mirasını korumak için önemli bir adım olacak. Proje, geçmişteki eserlerin korunması ve geleceğe aktarılması konusunda tüm toplumun farkındalığını artıracak ve Kuşadası’nın tarihini ve kültürünü keşfetmek isteyenlere yardımcı olacak.