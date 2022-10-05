Kuşadası Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında mevcut belediye hizmet binasının bulunduğu alanda yapılması planlanan Kent Meydanı projesinin detayları belediye meclis üyeleri ile paylaşıldı. Başkan Ömer Günel, yüzde 45’i yeşil alandan oluşacak Kent Meydanı’nın Kuşadası’nın çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Kuşadası Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında mevcut belediye hizmet binasının bulunduğu alanda yapılması planlanan Kent Meydanı projesinin detayları belediye meclis üyeleri ile paylaşıldı. Başkan Ömer Günel, yüzde 45’i yeşil alandan oluşacak Kent Meydanı’nın Kuşadası’nın çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Kuşadası Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Kervansaray’da yapıldı. Kent ile ilgili önemli kararların alındığı toplantıda müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konular ile meclis üyelerinden gelen önergeler ele alındı. Toplantıda Kuşadası Belediyesi tarafından mevcut belediye hizmet binasının bulunduğu alanda kısa süre içerisinde yapımına başlanacak olan Kent Meydanı projesinin detayları ile ilgili olarak belediye meclis üyelerine bir sunum yapıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Meydanı projesinin yüzde 45’inin yeşil alandan oluşacağını belirterek “Projede bulunan Yunus Emre Parkı önemli bir yeşil alan olarak aynen korunacak. Hatta projede yapılacak peyzaj düzenlemesi ile yeşil alan miktarı artırılacak” dedi. Meydan üzerinde 5 adet ticari bloktan oluşacak 16 işyerinin bulunacağını ifade eden Başkan Ömer Günel “Niyetimiz kente iş merkezi değil, meydan kazandırmak. Kent Meydanı’nın yapımına Kasım ayında başlamayı ve 2024 yerel seçimleri öncesinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan tarafından yapılan sunumda toplam 14 bin 662 metrekarelik yapılaşma alanı bulunan projede bulunacak yapıların sadece 5 adet ticari bloktan oluşacağı ve bu blokların taban alanının 1300 metrekare olacağı ifade edildi. Yer altında iki katlı olarak inşa edilecek olan 301 araçlık otopark alanı ise 14 bin 662 metrekareden oluşacak. Projede toplam 6 bin 767 metrekare yeşil alan, 6 bin 100 metrekare doğal taş kaplama yürüyüş yolu, 3 bin 652 metrekare pigmentli beton yürüyüş yolu, 934 metrekare malç kaplamalı peyzaj alanı, 96 metrekare çakıl alan ve 577 metrekare ahşap deck kaplama bulunacak. Projede Kent Meydanı’nda ayrıca kuru havuz, amfi tiyatro, çocuk oyun alanı ve yarı açık alanlar yer alacak.