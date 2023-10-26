Kuşadası’na geçtiğimiz ay atanan yeni Kaymakam İbrahim Keklik, göreve başlamasıyla birlikte kurum ziyaretlerine devam ederek görüşmelerde bulunuyor.

Kuşadası’na yeni atanan Kaymakam İbrahim Keklik, göreve başladığı günden itibaren yoğun bir programla Kaymakamlık görevini sürdürüyor. İbrahim Keklik, göreve başlamasının ardından Kuşadası’nın çeşitli kurumlarına ziyaretlerde bulunarak kurum yöneticileri ve çalışanları ile tanışıyor, ilçenin sosyal ve ekonomik yapısı hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. 23 Ağustos 2023 tarihinde göreve başlayan Kaymakam Keklik, bugüne kadar bir dizi iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakam Keklik’in iade-i ziyaretleri arasında Mal Müdürlüğü, Hazine Avukatlığı, Milli Emlak Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü yer alıyor. Kaymakam Keklik’in ziyaretleri sırasında faaliyetlerini ve işleyişlerini tanıttı. Aynı zamanda Kaymakam Keklik, Egeport Liman İşletmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör’e de iade-i ziyarette bulunarak Deniz Hudut Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Kuşadası’nın deniz limanının ve gümrük kapısının önemli bir rol oynadığını belirten Keklik, bu ziyaret sırasında liman işletmeciliği ve gümrük işlemleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik aynı zamanda iş dünyasının temsilcileri ile de görüşüyor. İş İnsanı, Kuşadası Yerel Tarih Dergisi Sorumlu Müdürü ve Araştırmacı Ali Ergül’e yaptığı iade-i ziyarette, ilçenin ekonomik potansiyelini ve tarihi geçmişini değerlendirdi. Kuşadası’nın hem turistik hem de kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Kaymakam Keklik, bu ziyaretlerin yerel iş dünyası ve tarih araştırmaları için önemli olduğunu ifade etti.

Kaymakam Keklik, ilçenin nüfus kayıtları ve resmi işlemlerini yürüten İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne de iade-i ziyarette bulundu. Nüfus Müdürlüğü’nün vatandaş hizmetleri açısından önemine dikkat çeken Keklik, nüfus işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinin toplum için ne kadar önemli olduğunu belirtti.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, iade-i ziyaretlerin ardından ilçenin kurumlarını daha yakından tanıma fırsatı buldu. Göreve yeni atanan Keklik, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını incelemeye devam ederek Kuşadası’nın kalkınması için çalışmalarına hızla devam ediyor. Kuşadası’nın yeni kaymakamı, ilçenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme hedefiyle görevini sürdürüyor.