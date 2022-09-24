Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, Meta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ICC (Uluslararası Ticaret Odası) ortaklığında açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, Atlas folk Kültür ve Sanat Klübü’nün düzenlemiş olduğu panele ev sahipliği yaptı. Birinci Uluslararası Halk Oyunları Festivali çerçevesinde gerçekleşen ilk panele 6 dans grubunun üyeleri katıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, Meta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ICC (Uluslararası Ticaret Odası) ortaklığında açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, Atlas folk Kültür ve Sanat Klübü’nün düzenlemiş olduğu panele ev sahipliği yaptı. Birinci Uluslararası Halk Oyunları Festivali çerçevesinde gerçekleşen ilk panele 6 dans grubunun üyeleri katıldı.

Makedonya, Bosna Hersek, Ukrayna Dans Grupları, Elif name Dans Kulübü, Çınar Köyü Halk Oyunları Grubu ve Atlas folk Kültür Sanat Kulübü’nün katılımı ile gerçekleşen panelde Elif name Dans Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Melih Taşer, Atlas Folk Kültür Sanat Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Meveşe ve Bosna Hersek Dans Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Selma Dediç konuşmacı olarak yer aldı. Panelde pandemi sonrası değişen ilgi alanları ve bu süreçte halk oyunlarına olan ilginin azalmasının nedenleri ele alındı.