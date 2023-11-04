Kuşadası Heykel Sempozyumu, bu yıl sahil bandında sergilenen heykellerle fotoğraf tutkunları ve şehre gelen ziyaretçiler için yeni bir fotoğraf çekim alanı haline geldi. Heykel Sempozyumu’na katılan sanatçıların ürettiği eserler, sahil bandında yerlerini aldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Heykel Sempozyumu, bu yıl da sanatseverlere görsel bir şölen sunuyor. Heykeltıraşların elinden çıkan birbirinden güzel eserler, sahil bandında sergileniyor. Şehre gelen turistler ve fotoğraf tutkunları için yeni bir fotoğraf çekim noktası haline gelen sahil şeridi, sanat eserleriyle renkleniyor. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari yaptığı açıklamada, "Bu yılki heykel sempozyumumuzun birbirinden güzel eserleri sahil bandında yerlerini aldı. Sanatın şehrimize kattığı güzellikleri herkesin görmesini ve paylaşmasını istiyoruz. Heykellerimizi sahil şeridinde, Yapı Kredi Bankası karşısında ziyaret edebilirsiniz. Fotoğraf çekmeyi unutmayın" dedi.