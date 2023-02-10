Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Belediye Başkanı Ömer Günel ve STK’ların çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeleri afet bölgesine ulaştırmaya devam ediyor. Bu çerçevede ihtiyaç malzemeleriyle dolu iki tır daha yola çıkmaya hazırlanıyor.

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Belediye Başkanı Ömer Günel ve STK’ların çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeleri afet bölgesine ulaştırmaya devam ediyor. Bu çerçevede ihtiyaç malzemeleriyle dolu iki tır daha yola çıkmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve büyük çaplı yıkıma neden olan depremlerin ardından depremzedelere yardım amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan kampanya sürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel ve STK’ların çağrısıyla depremzedeler için yardımların çığ gibi büyüdüğü kampanyada 7’den 70’e herkes seferber oldu. Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası ve Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) önünde kurulan afet yardım merkezlerinde büyük bir dayanışma örneği sergilenirken özellikle gençler gösterdikleri çabayla herkese örnek oldu. Depremin beşinci gününde Kuşadalıların desteği ile toplanan ihtiyaç malzemeleriyle dolu iki tır daha Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünden afet bölgesine gitmek üzere hareket etmeye hazırlanıyor.

Yeni Belediye Hizmet binası önünde bulunan afet yardım dayanışma merkezinde ihtiyaç malzemelerinin tasnif edilmesinde ve paketlenmesinde Kuşadası Belediyesi çalışanlarına bir grup arkadaşıyla birlikte gönüllü olarak yardımcı olan gençlerden Samet Ay, tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık. Depremzedelerin ihtiyaçları için herkes seferber oluyor, kendi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Şu sıralar depremzedelerin en çok ihtiyacı olan malzemelerin arasında bebek bezi, hijyen malzemeleri, ısıtıcılar, powerbank, jeneratör gibi ürünler bulunduğunu biliyoruz. Gönüllü yardımseverler olarak bunlara dikkat edilirse işimiz çok daha kolay olur. Zaman birbirimize destek olma zamanı” dedi.