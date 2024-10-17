Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü bir açıklama yaparak ziyaretçileri ‘Hızlı Geçiş Sistemi’ olan HGS ihlali konusunda uyardı.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü’nün açıklaması şu şekilde: "Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na ziyaretçilerimizin girişte bekleme yapmadan geçiş yapabilmeleri amacıyla ücretler HGS üzerinden tahsil edilmektedir. Aracınızda HGS etiketiniz varsa Milli Park giriş ücreti hesabınızdan otomatik olarak tahsil edilecektir. HGS etiketinizin olmaması veya hesabınızda yeterli bakiye bulunmaması durumundaysa Milli Parka giriş ücreti tahsil edilemeyeceği için aracınız geçici ihlalli geçiş sistemi kapsamına alınacaktır. Korunan alana giriş yaptıktan sonra HGS etiketi almış olsanız da aracınız HGS etiketi bulunmayan araçlar kapsamında değerlendirilecek ve geçici ihlalli geçiş sistemi işlemi uygulanacaktır. Geçici ihlalli geçiş sistemi kapsamına alınan aracınıza ait giriş ücretini 30 gün içerisinde hgsmusteri.ptt.gov.tr adresi “Milli Parklar Ödeme” sekmesi üzerinden yapmanız durumunda aracınız geçici ihlalli geçiş sistemi kapsamından otomatik olarak çıkartılacaktır. 30 gün içerisinde ödeme yapmamanız durumundaysa aracınız kesin ihlalli geçiş sistemi kapsamına alınacak ve 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun Ek Madde -1 İkinci fıkrasındaki hüküm gereği “korunan alanın giriş ücretinin on katı tutarında idari para cezası" uygulanacaktır. Milli Parkımıza giriş yaptığınız tarihte HGS hesabınızda yeterli bakiye bulunmasına rağmen aracınız geçici ihlalli geçiş sistemi kapsamında değerlendirilmişse Milli Park Müdürlüğümüzün 0 256 646 10 79 numaralı telefonundan bizimle iletişime geçiniz"