Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kuşadası Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastaneye yeni kazandırılan tomografi cihazı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Şenkul, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Kuşadası Devlet Hastanemizin mevcut Tomografi cihazının tam olarak ihtiyaçları karşılayamamasından dolayı Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde değiştirilmesi kararı alınmıştır. Sağlık Bakanlığımızca gönderilen yeni cihazımızın kurulumu yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Sağlık Bakanlığımızca Hastanemize kazandırılmış olan, hastalarımızın şifaya kavuşmasında yol gösterici olacak son teknolojiyi içeren yeni tomografi cihazımızın, Aydın’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.