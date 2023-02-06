Kuşadası, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’nin 10 ilinde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasında tek yürek oldu. Yeni Hizmet Binası’nın önüne kurulan yardım çadırına akın eden vatandaşlar, evlerinde bulunan veya satın aldıkları ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırması için Kuşadası Belediyesi’ne teslim etti.

Kuşadası, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’nin 10 ilinde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasında tek yürek oldu. Yeni Hizmet Binası’nın önüne kurulan yardım çadırına akın eden vatandaşlar, evlerinde bulunan veya satın aldıkları ihtiyaç malzemelerini depremzedelere ulaştırması için Kuşadası Belediyesi’ne teslim etti.

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan depremin ardından depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı. Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası ve Kuşadası Ticaret Odası Binası önünde kurulan yardım çadırlarına Kuşadalılardan bağış yağdı. Kullanılmamış uyku tulumu ve kışlık kıyafet, battaniye, tüplü ısıtıcı, çadır, sağlık malzemelerinin yeterli sayıya ulaşmasının ardından toplanan ürünler deprem bölgesine gönderilecek.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, yardım kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Öncelikle tüm Türkiye’ye geçmiş olsun diliyorum. Maalesef yaklaşık 10 ilimizi etkileyen bir depremle karşı karşıyayız. Biraz önce aldığımız habere göre Elbistan merkezli yeni bir deprem daha olmuş. Umuyorum ki daha büyük hasarlar olmaz. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlettir. Türk halkı da yardımseverdir. Eminim ki bu yaraları da Gölcük Depremi’nde olduğu gibi en kısa sürede saracağız. Her zamanki gibi insanımızın yardımseverliğine çok güveniyoruz. İlk çağrımızdan itibaren belediyemize ve toplanma merkezlerimize yardımlar yağmaya başladı. Bu yardımları toplayıp Aydın Valiliği koordinatörlüğünde AFAD vasıtasıyla ihtiyaç sahip vatandaşlarımıza ileteceğiz. Şimdiden yardım eden vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kuşadası halkının yardımseverliği zaten herkes tarafından biliniyor. Başkanımız Sayın Ömer Günel tarafından yayınlanan çağrı hemen karşılık gördü. İnsanlarımız teker teker yardım topluyorlar. Dediğim gibi toplanan yardımları en kısa sürede deprem bölgesine yetiştirip yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.