Kuşadası, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye’nin 10 ilinde yıkıma neden olan iki ayrı depremin ardından Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasında, toplanan malzemeleri afet bölgesine göndermeye devam ediyor. 4 kamyon ve bir tırdan oluşan ikinci yardım konvoyu da depremzedeler için yola çıkarıldı.

Kuşadası, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye’nin 10 ilinde yıkıma neden olan iki ayrı depremin ardından Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasında, toplanan malzemeleri afet bölgesine göndermeye devam ediyor. 4 kamyon ve bir tırdan oluşan ikinci yardım konvoyu da depremzedeler için yola çıkarıldı.

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde yıkıma neden olan 7.7. Ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesindeki vatandaşlara yardım amacıyla harekete geçti. İlk olarak Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası ve Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) önünde afet yardım dayanışma merkezleri kuruldu. Üç noktaya da gün boyu Kuşadalılar yardımlarını ulaştırdı.

Depremin meydana geldiği ilk günün sabah saatlerinde, depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 4 kamyon, Kuşadası Belediyesi tarafından afet bölgesine gitmek üzere yola çıkarıldı. Dün akşam saatlerindeyse 50 deprem çadırı, kullanılmamış uyku tulumu, kışlık kıyafet, battaniye, tüplü ısıtıcı, sağlık ve hijyen malzemeleri, gıda ve su kolisi yüklenen 1 tır ve 4 kamyon daha Kuşadası Belediyesi personelince deprem bölgesine gönderildi. Böylece Kuşadası Belediyesi, bugüne kadar yardımsever vatandaşların desteğiyle içerisinde temel ihtiyaç malzemeleri bulunan 8 kamyon ve 1 tırı afet bölgesine doğru yola çıkardı.