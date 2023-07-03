Kuşadası’nda Kurban Bayramı dolayısıyla ertelenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanırken, Kuşadası denizine şehitler anısına çiçek bırakıldı. Renkli ve coşkulu anlara sahne olan kutlamalar, kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle devam edecek.

Kuşadası’nda Kurban Bayramı dolayısıyla ertelenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yılı kutlamaları çerçevesinde tören düzenlendi. Kuşadası Liman Başkan Vekili Önder Eyigün tarafından Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Daha sonra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve beraberindeki protokol üyeleri Ege Port Limanı’ndan römorkörle açılarak denize şehitlerin anısına sembolik olarak çiçek bıraktı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler, gün boyunca düzenlenecek olan sergilerin yanı sıra Güvercinada’da gerçekleşecek olan yarışma ve gösteriler ile sürecek.

Törene, Kuşadası Liman Başkan Vekili Önder Eyigün, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Özgür Lafçı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Daire Başkanı Barış Tarım, Kuşadası Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demirelli ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.