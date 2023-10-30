Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da dolu dolu etkinliklerle kutlandı. Kuşadası Davutlar’da bulunan Aysume Düğün Salonu’nda Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla yapılan düğün de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile özdeşleşti. Çiftler salona Türk bayrakları ve Milli Marş eşliğinde girip Milli Marşımızla başlattıkları düğünü Milli Marşımızla bitirdi.

Bu yıl Pazar gününe rastlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılı bu özel günü daha da özelleştirmek isteyen gençler için düğün tarihi olarak seçildi. Kuşadası Davutlar’da bulunan Aysume Düğün Salo u’nda dünya evine giren çiftler için Cumhuriyet’in 100. Yılına özel hazırlıklar yapıldı. 29 Ekim 2023 tarihini özel olarak seçen çiftlerden Merve-Mustafa Çakmak Çifti, ellerinde Türk Bayrakları ile geldikleri düğün salonunda düğün Milli Marşımızla başlayıp Milli Marşımızla bitirildi.