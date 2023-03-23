Kuşadası Belediyesi, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Cumhuriyet Mahallesi’nin 22 sokağında başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, alt yapısı bütünüyle yenilenen 50 bin metrekarelik alana sahip 22 sokağın 11’inde yol yapım çalışmalarını tamamlarken 11 sokakta çalışmalar devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözüm getirmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmaları Cumhuriyet Mahallesi ile sürüyor. 22 sokakta yürütülen çalışmalarla bölgeye doğalgaz dağıtım firması tarafından doğal gaz hattı, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerince içme suyu hattı döşenirken iletişim ekipleri tarafından da telefon ve internet alt yapıları yenilendi. Alt yapısı yenilenen sokaklarda vakit kaybetmeksizin üst yapı çalışmalarına başlayan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise Barış, Onur, Erdem, Birlik, Ergene 1 ve 2’nci Kısım, Reşat Özbek 1’inci kısım, Osman Kocaman, 103 ve 104’üncü sokaklara kilit parke taşı kaplandı. Ant Sokak ve bağlantı yolları ise yaklaşık 4 bin metrekare sıcak asfaltla kaplandı. Ekipler Turizm, Ergene 3’üncü Kısım’da kilit taş kaplama ve Cemali Dağyaran Sokak’ta ise bordür kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi, sağlıklı alt yapısı ve modern görünümü ile Türkiye’nin turizm başkenti olan Kuşadası’na yakışan bir görünüme kavuşacak.