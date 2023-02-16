Kentin dört bir yanında yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi’nde alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmalarını ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüyor.

Kentin dört bir yanında yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi’nde alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmalarını ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüyor.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından yapılan uzun vadeli planlamalar ile kentin sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları Cumhuriyet Mahallesi’nde devam ediyor. Toplam 50 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla bölgenin içme suyu ve yağmur suyu hatları ile elektrik, internet ve telefon altyapıları ilgili kurumlarca yenilendi. Altyapısı tamamlanan sokaklarda üst yapı çalışmalarına başlayan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Erdem Sokak’ta 1300 metrekare kilit parke taşı döşedi. Geri kalan 21 sokakta ise önce zemin düzleştirme çalışmaları yürüten ekipler, eskiyen parke taşlarının yerine yeni kilit parke taşlarını döşeyecek. Cumhuriyet Mahallesi, kısa süre içerisinde sağlıklı alt yapısı ve modern görünümü ile Kuşadası’na kazandırılacak.

Mahalle sakinlerinden İslim Paydaş, çalışmaları takdir ettiğini belirterek “Ben buraya yerleşeli 2 sene oluyor. Yaşımdan dolayı mahallemizin düzenlenmeden önceki halinde ayağım takılıp düşme tehlikesi yaşıyordum. Şu an gerçekleştirilen çalışmaları çok beğeniyorum. Uzun zamandır kimsenin dokunmadığı yere Kuşadası Belediyesi geldi. Çalışmalar tamamen bitince çok daha güzel olacağını umuyoruz. Ekiplere çok teşekkür ediyorum” dedi.