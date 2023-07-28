Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası, ikinci kez ’hayat sokakta’ dedi. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu danışmanlığında bu yıl ikincisi düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, Tarihi Kervansaray’da düzenlenen bir basın toplantısı ile başladı. Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Müzik, sanat, lezzet ve eğlence dolu 3 gün geçireceğiz. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ederim” dedi.

Türkiye’nin ’sokak’ konsepti ile düzenlenen ilk tematik festivali olan Kuşadası Sokak Festivali başladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ’Lezzet Sokakta’, ’Eğlence Sokakta’, ’Müzik Sokakta’ ve ’Sanat Sokakta’ başlıklarında gerçekleşecek olan Kuşadası Sokak Festivali’nin açılışı nedeniyle Tarihi Kervansaray’da düzenlenen basın toplantısına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, festivalin danışmanı Ayhan Sicimoğlu ve ana sponsor temsilcisi Aymila Kahyaoğulları katıldı.

Toplantıda konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve Ege Bölgesi mutfağı ağırlıklı etkinliklerle renklenen Kuşadası Sokak Festivali’ni bu yıl 6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle Güneydoğu mutfağı üzerine kurduklarını belirtti. Lezzet turlarından elde edilecek gelirin deprem bölgesi ile dayanışma amacıyla kullanılacağının altını çizen Köylü, Kuşadası Sokak Festivali’nin uzun soluklu ve büyük emek gerektiren bir organizasyon olduğunu vurguladı. KUSAV Başkanı Levent Köylü, katkı sunan ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

KUSAV Başkanı Levent Köylü’nün ardından konuşan Kuşadası Sokak Festivali ana sponsor temsilcisi Aymila Kahyaoğulları, böylesine güzel bir organizasyona sponsor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, “Sosyal ve kültürel anlamda büyük değeri bulunan Kuşadası Sokak Festivali’ne katkı sunmamıza imkan sağlayan Başkanımız Ömer Günel’e teşekkür ediyor, başarılı ve coşkulu bir 3 gün diliyorum” dedi.

Festivale iki yıldır danışmanlık yapan Ayhan Sicimoğlu ise, sokak festivalinin bir benzerini İtalya’da bir kasabada gördüğünü ancak Kuşadası Sokak Festivali’nin çok daha zengin bir içerikle hazırlandığını söyledi. Türkiye’nin gastronomi alanında en gelişmiş bölgelerinin başında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin geldiğini ifade eden Ayhan Sicimoğlu, 6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem faciasının yüz binlerce insanla birlikte şehirleri de yok etmiş olmasının büyük üzüntü verici olduğunu ifade etti. Ayhan Sicimoğlu bu yıl Kuşadası Sokak Festivali’ne depremden zarar gören 11 kentin eşsiz lezzetlerini taşıdıklarını belirterek festivalin son günü dev kazanda pişecek aşurenin temsil ettiği dostluk ve kardeşlik vurgusunun önemine dikkat çekti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çok genç, aydın ve ileri görüşlü bir başkan olduğunu vurgulayan Ayhan Sicimoğlu, “İki senedir KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Belediye Başkanı Ömer Günel ile Sokak Festivali’ni düzenliyoruz. Gerek KUSAV gerekse de Kuşadası Belediyesi ekibi çok başarılı” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Sokak Festivali ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bir yandan kenti yaşarken bir yandan da farklı lezzetler, müzik, sanat ve eğlence eşliğinde müthiş bir hafta sonu geçireceklerini belirterek, “İyi şeyler yapmak ve onları sürdürmek için size inanan insanlara ihtiyacınız var. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan başta sevgili Ayhan Sicimoğlu, KUSAV Başkanımız Levent Köylü ve sponsorumuz olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı