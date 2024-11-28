Kuşadası Belediyesi havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımında bulunmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk etapta Hacıfeyzullah ve Dağ mahalleleri olmak üzere yaklaşık 30 ton kömür belirlenen adreslere teslim edildi.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yakacak yardımında bulunmak için harekete geçti. Bu kapsamda Güvercin Masa’ya yapılan başvurular ve mahalle muhtarlıklarından alınan bilgileri değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri kömür dağıtılacak aile ve kişileri belirledi. Kademe Amirliği’nden kamyonlara yüklenen yaklaşık 30 ton kömür Hacıfeyzullah ve Dağ mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi boyunca yakacak yardımında bulunmaya devam edecek.