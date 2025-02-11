Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı yakacak ve soba yardımını sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere düzenli olarak destekleri teslim ediyor.

Ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek amacıyla sosyal yardım çalışmalarını artıran Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle yakacak ve soba yardımlarına hız verdi. Her kış ortalama 2 bin 500 aileye yakacak yardımında bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda son adresi Hacıfeyzullah, Camiatik ve Yeniköy Mahalleleri oldu. Belirlenen adreslere kömür paketleri ve sobaları teslim eden ekipler, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelerin yüzünü güldürdü. Kuşadası Belediyesi’nin yakacak ve soba yardımı, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda kent genelinde kış mevsimi boyunca sürecek. Hizmetten yararlanmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 444 71 14 Numaralı Güvercin Masa hattını arayabilir.