Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına süt desteğinde bulunmaya devam ediyor. Geçen ay başlatılan projede, bugüne kadar 686 hanedeki 756 çocuğa 6 bin litrenin üzerinde süt ulaştırıldı.

Kuşadası Belediyesi, dar kesimli ailelere, çocuklarının sağlıklı büyüyebilmesi için Mart ayından itibaren süt desteğinde bulunmaya başladı. ‘Kuşadası’nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor’ sloganı ile başlatılan destekte, Tire Süt Kooperatifi’nden temin edilen sütler, bu ay da sağlıklı ve geri dönüştürülebilir 1 litrelik tetra pak ambalajlar içerisinde başvuru yapan ve tespit edilen tüm ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine götürüldü. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2-5 yaş arası her bir çocuk için aylık 8 litre sütü imza karşılığında ailelere teslim etti. İkinci ayına giren süt desteğinde bugüne kadar 756 çocuk için 686 haneye 6 bin litrenin üzerinde süt ulaştırıldı. Projeden geçen ay 418 çocuk faydalanmıştı. Süt desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler ‘sutdestegi.kusadasi.bel.tr’ adresinden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabiliyor.