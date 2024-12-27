Kış şartları ve her geçen gün etkisini artıran ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren hemşehrilerine desteğini sürdüren Kuşadası Belediyesi, yakacak yardımının ardından ihtiyaç duyan ailelere soba yardımında bulunmaya başladı.

Kuşadası Belediyesi, hemşehrilerinin kış şartlarını en kolay biçimde atlatabilmesi için gerekli tedbirleri almayı sürdürüyor. Başkan Ömer Günel’in görev döneminde 3 kat artırılan sosyal yardım çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarında Kuşadalılara sıcak çorba ikramında bulunan Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için soğuk kış günlerinde yaptığı odun, kömür ve gıda yardımından sonra şimdi de soba dağıtımına başladı. Dağıtımın ilk gününde İkiçeşmelik, Ege ve Kadınlar Denizi mahallelerini ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7 aileye sobalarını teslim etti. Sobalarını alan aileler, Kuşadası Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti. Soba desteğinin kış boyunca süreceği belirtildi.

Ekiplere soba yardımında eşlik eden Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Zeynep Hanbay, sosyal yardım çalışmalarının 2025 yılında da artarak süreceğini belirterek “Bu zor günleri dostluk ve dayanışma duyguları ile aşacağımıza inanıyoruz” dedi.