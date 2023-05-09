Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen “Hoş Geldin Bebek” projesi 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 200 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde ailelere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in tebrikleri ve iyi dilekleri iletilerek özel olarak hazırlanan bebek çantaları hediye edildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla yaşama geçirilen “Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor. 2022 yılında yeni çocuk sahibi olan 280 aileyi ziyaret eden Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılının ilk 4 ayında 200 bebeğe hoş geldin dedi. Başkan Ömer Günel adına tebrik edilen ailelere içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantalar hediye edildi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak doğumdan ölüme kadar her vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ile kentimizde dünyaya gözlerini açan bebeklerin ailelerini ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bu kentte doğan, büyüyen, yaşayan her hemşehrimiz bizler için çok kıymetli. Onlar güzel bir kentte yaşasınlar diye hizmet üretmek için çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.