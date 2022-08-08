Kuşadası Belediyesi tarafından, yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla gerçekleştirilen ’Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri sürüyor. 2022 yılının ilk 6 ayında 166 bebeği ziyaret eden Kuşadası Belediyesi ekipleri, hediye ettikleri bebek bakım çantaları ile de ailelerin yüzünü güldürdü.

Kuşadası Belediyesi tarafından, yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla gerçekleştirilen ’Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri sürüyor. 2022 yılının ilk 6 ayında 166 bebeği ziyaret eden Kuşadası Belediyesi ekipleri, hediye ettikleri bebek bakım çantaları ile de ailelerin yüzünü güldürdü.

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Hoş Geldin Bebek projesi çerçevesinde ziyaretlerini sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son adresi üçüz bebek sahibi olan Besra ve Ali Göktaş çifti oldu. Davutlar Mahallesi’nde yaşayan Göktaş Ailesi’ne yapılan ziyarette Yusuf Niyaz, Hüseyin Can ve Efnan isimleri verilen bebeklere içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantalar hediye edildi. Göktaş Ailesi’ne Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in sevgi, selam ve tebrikleri iletildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baba Ali Göktaş, “Üçüzler beklediğimizden erken doğdu. Bir süre kuvözde kaldılar. Bu nedenle de onlarla hastanede epey vakit geçirmek zorunda kaldık. Neyse ki onları sağlıkla eve getirmek nasip oldu. Şu an çok mutluyuz. Kuşadası Belediyesi’nin bu hediyesi de mutluluğumuza mutluluk ekledi. Başkanımız Ömer Günel’e ve ziyaretimize gelen ekibe çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz projeler yeni çocuk sahibi olan aileler için çok önemli” dedi