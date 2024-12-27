Kuşadası Belediyesi tarafından hasta ve yaralı sokak hayvanlarına ilk müdahalede bulunmak için yaşama geçirilen Haybulans hizmeti sayesinde 2024 yılında 21 bin 127 can dost yaşama tutundu.

Hayvanlara yönelik çalışmaları ile takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, 2024 yılında da hasta ve yaralı sokak hayvanlarına umut olmayı sürdürdü. Güvercin Masaya gelen ihbarlar doğrultusunda hareket ederek 5 yılda 78 bin 669 hayvanı yaşama döndüren Haybulans ekipleri, 2024 yılında ise 21 bin 127 hayvana şifa oldu. Durumun ciddiyetine göre Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne de götürülerek tedavi edilen can dostlar, sağlıklarına kavuşturulduktan sonra tekrar alındıkları noktalara bırakıldı.

Başkan Ömer Günel’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana mesafe gözetmeksizin kentin dört bir yanından gelen ihbarlar doğrultusunda 7/24 mesai yapan Haybulans ekiplerinin özverili çalışması, hayvanseverler başta olmak üzere tüm kent sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. İki veteriner hekim ile uzman personelin görev yaptığı tam donanımlı Haybulans araçları yeni yılda da hasta ve yaralı hayvanlara umut olmaya devam edecek.