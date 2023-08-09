Kültür, sanat ve eğitime önem veren Başkan Ömer Günel öncülüğünde önemli yatırımlara imza atan Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan tüm kesimlerin çağın gereklerine uygun eğitim imkanlarına sahip olabilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmaları yeni mekânlar açarak sürdürüyor.

Tüm kent sakinlerine eşit okuma imkânı, gerekli materyal ve mekân temini sağlamak amacıyla yeni projeler geliştirmeye devam eden Kuşadası Belediyesi tarafından açılan Kütüphane ve Kitap Kafe, ilk ve ortaokul öğrencileri başta olmak üzere her yaştan Kuşadalı tarafından büyük ilgi görüyor. Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde kente kazandırılan Cafer Kotan Yaşam Parkı içerisinde yer alan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde hizmet veren Kütüphane ve Kitap Kafe, ödünç kitap alma imkanı sunmasının yanı sıra kitap okumak ve ders çalışmak için sunduğu hijyenik, sessiz ve uygun ortamı ile de tercih nedeni oluyor. Kütüphanede 3 bini ilk ve ortaokul öğrencileri, bini ise yetişkinler için olmak üzere toplam 4 bin kitap yer alıyor. Kütüphane ve Kitap Kafe, hafta içi 08.30-18.00, cumartesi günleri ise 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Açıldığı günden bu yana Kütüphane ve Kitap Kafe’nin imkanlarından binlerce kişi faydalanırken ayrıca yaşama geçirilen askıda kitap ve oyuncak uygulaması da dayanışma kültürüne katkıda bulunuyor. Art arda gelen zamlar nedeniyle kitap ve oyuncağa ulaşmakta zorluk çeken ihtiyaç sahibi çocukların faydalanması için oluşturulan bölümde, yardımseverlerin bağışları ile toplanan kitap ve oyuncaklar paylaşılıyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde kente kazandırılan bir diğer eğitim kurumu olan ’Anne Baba Çocuk Merkezi’ ise çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunarken, ebeveynlerin de çocuk gelişimi konusunda bilgilenmelerini sağlıyor. Kuşadası Belediyesi bünyesinde çalışmalarını yürüten diyetisyen, psikolog, psikolojik danışman ve sağlık görevlileri tarafından ebeveynlere ve 3-6 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz eğitimlerin verildiği ’Anne-Baba Çocuk Merkezi’, düzenlenen etkin, sürdürülebilir, dinamik, yenilikçi aktiviteler ve atölyeler ile kent için önemli bir işlev görüyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, Meta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ortaklığında açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi, gençlerin gelişen internet dünyası ve buna bağlı olarak ortaya çıkan mesleklere kolay uyum sağlayabilmesi amacıyla eğitimler veriyor. Aynı zamanda uluslararası ve yerel kurumları ve toplulukları buluşturduğu etkinlikler ile gençlerin farklı kültürden yaşıtlarıyla bir araya gelmesi için imkan tanıyor. Dijital dünyanın gelişimlerine karşı öğrencileri şuurları için finansal şuur, dijital dönüşüm, girişimcilik ve sosyo ekonomik uyum kategorilerinde eğitim imkanları sunan İstasyon Kuşadası, rahat çalışma ortamı ile de beğeni kazanıyor.

Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, çocuk ve gençlere 9 bin 45 basılı, 25 binin üzerinde 26 farklı kategoride ise dijital yayına ulaşma olanağı sunuyor. 1902 üyesi bulunan SEYAKMER, ders çalışmak ve ödevlerini yapmak isteyen öğrencilere sunduğu sessiz ve konforlu ortamı ile hafta içleri 09.00 ile 18.00 arası, cumartesi günleri ise 10.00 ile 17.00 arası hizmet veriyor. Öte yandan SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, kontenjanlı atölye çalışmaları ile öğrencilerin bireysel gelişimlerini arttırmayı hedefliyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından hayırsever iş insanı tarafından imzalanan protokolle inşaatına başlanan 12 dershane Kuşadası Nazik Bekmezci Otizm Merkezi’nin yapımı ise sürüyor. Yavansu Mahallesi’nde yer alan merkez hizmete girdiğinde, yaş sınırı olmaksızın kentte yaşayan tüm otizmli bireylere yönelik eğitimler, atölyeler, kültürel, sanat ve sportif etkinlikler düzenleyecek. Otizmli bireyler eğitim ve etkinliklere aileleri ile birlikte katılabilecek.