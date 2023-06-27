Kuşadası Belediyesi tarafından Kurban Bayramı arifesinde ebediyete intikal etmiş olan yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için kent merkezinden ücretsiz olarak ulaşım hizmeti sağlandı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise mezarlıklara gelen vatandaşlara lokum ve kolonya ikram etti.

Kuşadası’nda Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Kentte sabah saatlerinden itibaren yakınlarının ve sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Adalızade Mezarlığı başta olmak üzere Yeniasri, Güzelçamlı ve Osmaniye mezarlıklarına gitti. Kurban Bayramı boyunca mesaisine aralıksız devam edecek olan Kuşadası Belediyesi tarafından da vatandaşların kent merkezinde bulunan mezarlıklara sorunsuz bir şekilde ulaşması için gün boyu ücretsiz servis hizmeti sağlandı. Ayrıca Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara lokum ve kolonya ikramında bulundu.